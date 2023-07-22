الحرارة تتخطى 45 درجة .. الأرصاد تصدم المواطنين بشأن الطقس

كشف الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، فلي ضوء الاهتمام الكبير من المواطنين بمعرفة كل ما هو جديد فيما يتعلق حالة الطقس بشأن الموجة الحارة التي تضرب البلاد في الوقت الحالي.

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس

وقال “القياتي”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “من مصر” المذاع عبر فضائية “سي بي سي” مع الإعلامي عمرو خليل، إن الفترة المقبلة ستشهد استمرار موجات الحر الشديد، حتى آخر الأسبوع الجاري.

وأضاف عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة في أغلب الأنحاء تتخطى الـ 40 درجة مئوية وتصل إلى أكثر من 45 درجة في بعض المناطق.

وأوضح أن درجات الحرارة المحسوسة من قبل المواطنين قد تصل لأكثر من 45 درجة مئوية في محافظات الصعيد، لافتا إلى أن ذروة الرطوبة التي تشهدها مصر ستكون في شهري يوليو وأغسطس.

واستكمل، أن المسار الذي تمر عليه الكتل الهوائية تشكل فارق كبير في تشكل الرطوبة ونسبها في الجو".

