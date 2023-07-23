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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص اليوم 23-7-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع  مع بداية تعاملات اليوم الأحد 23-7-2023.

تضمن سعر الدولار في عدد من بنوك القطاع الخاص منها "قطر الوطني الأهلي QNB،التجاري الدولي CIB،الإمارات دبي الوطني،المصري لتنمية الصادرات،بلوم،المشرق، الاسكندرية، كريدي أجريكول، الأهلي المتحد،أبوظبي الأول".

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سعر صرف الدولار في مصر مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023

استقرار السعر 

ومع بداية تعاملات اليوم استقر سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية مع بداية تعاملات اليوم الأحد 23-7-2023 بدون أي تغيير منذ أكثر من شهرين على الأقل.

 

أقل سعر 


سجل  أقل سعر دولار في البنوك مقابل الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في البنوك من بينها مصر والأهلي المصري و التنمية الصناعية.

 


سعر المركزي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 30.83 جنيه للشراء و 30.94 جنيه للبيع. 
 

أعلي سعر 


بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه في البنوك نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.


وسجل ثاني أعلي سعر دولار في البنوك عند 30.88  جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في ميد بنك.


ربط التحويلات


وقال إيهاب نصر، نائب محافظ البنك المركزي المساعد لقطاع المصرفية ونظم الدفع، إن البنك المركزي، يعمل على ربط تحويلات المصريين في الخارج، على تطبيق إنستا باي، في دول المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد نصر أنه سوف يتم فرض عمولات بمبالغ محدودة على معاملات إنستا باي، وذلك بداية من العام الجديد، كما سيتم إضافة فواتير ومدفوعات التجار لخدمات التطبيق خلال العام الجاري.


التحول الرقمي  

وأكد  رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن المعاملات المصرفية عبر الإنترنت سجلت 3 تريليونات جنيه خلال الـ 6 أشهر الماضية، مشيرا إلى مؤتمر سيملس شمال إفريقيا، أمس، أن عدد بطاقات ميزة الوطنية ارتفع إلى 33 مليون بطاقة وارتفعت محافظ الهاتف المحمول إلى 30 مليون محفظة بنهاية مارس 2023.

فرض قيود على التحويلات

ونفى اتحاد البنوك المصرية، برئاسة محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، صحة توقف الجهاز المصرفي بمصر، عن صرف تحويلات المصريين بالخارج، أو اشتراط الحصول على مقابلها، مقابل الجنيه، مشددا على أن الجهاز المصرفي ملتزما تماما بصرف قيمة تحويلات المصريين بالخارج لأصحابها بنفس عملة التحويل، وما تم تداوله هو مجرد شائعات هدفها التشكيك في قدرة الجهاز المصرفي، ولا أساس لها من الصحة.

 

الائتمان المحلي

ارتفع إجمالي الإئتمان المحلي المطلوب من الحكومة مسجلا 5.6 تريليون جنيه في مارس الماضي مقابل 5.5 تريليون جنيه في فبراير من نفس العام ومقارنة بـ 5.33 تريليون جنيه في يناير 2023.

وفقا لتقارير صادرة عن البنك المركزي المصري فقد بلغ حجم الأوراق المالية في مارس الماضي ضمن الإئتمان المطلوب من الحكومة نحو 5.63 تريليون جنيه في مارس السابق مقابل 5.54 تريليون جنيه في فبراير من نفس العام ومقارنة بـ 5.44 تريليون جنيه في يناير 2023.

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وصل إجمالي الإقراض والخصم نحو 2.1 تريليون جنيه في مارس الماضي مقابل 2.09 تريليون جنيه في فبراير من نفس العام ومقارنة بـ 2,04 تريليون جنيه في يناير 2023.


وسجل إجمالي المطلوب من القطاع العام ضمن الائتمان المحلي نحو 164.1 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 165.4 مليار جنيه في فبراير 2023 ومقارنة بـ 165.3 مليار جنيه في يناير 2023.


وصل حجم المطلوبات من القطاع الخاص لبنود الأوراق المالية والإقراض والخصم نحو 1.82 تريليون جنيه في مارس السابق مقابل 1.8 تريليون جنيه في فبراير 2023 ومقارنة بـ 1.77 تريليون جنيه في يناير 2023.
 

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