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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متظاهرون يصلون إلى القدس مع تصاعد حدة الاحتجاجات في إسرائيل

أرشيفية
أرشيفية

وصل آلاف المتظاهرين إلى القدس، في مسيرة احتجاجية انطلقت من تل أبيب، مشيًا على الأقدام؛ للاحتجاج أمام الكنيست الإسرائيلي، يوم الاثنين المقبل.

ومن المقرر أن يُصوت الكنيست، يوم الإثنين المقبل، على إلغاء ما يعرف بـ"حجة المعقولية" والحد من صلاحية المحكمة العليا الإسرائيلية، كخطوة أولى للتعديلات القضائية، التي تنوي الحكومة الإسرائيلية إقرارها بإجماع وأغلبية الائتلاف الحكومي بالكنيست.

وتأتي المسيرة الاحتجاجية، وسط إعلان المعارضة الإسرائيلية تصعيد حدة المظاهرات في كافة أنحاء إسرائيل؛ احتجاجا على خطة الحكومة الائتلافية اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو للتعديلات القضائية.

وخرج الآلاف من الإسرائيليين المحتجين، مساء السبت، في تظاهرة كبرى ورئيسة وسط تل أبيب عند ميدان كابلان؛ تنديدًا بخطة الحكومة للتعديلات القضائية، والحد من صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية.

وقال منظمو الاحتجاجات والمعارضة الإسرائيلية إن المحتجين الذين وصلوا القدس سيبقون في القدس بمحيط الكنيست حتى موعد التصويت، وسينضم إليهم جموع من المحتجين ابتداءً من الليلة.

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وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن نواب الائتلاف الحكومي، وبعد إعلان المعارضة عن مسيرة القدس الاحتجاجية، وزعوا بينهم تعميما، يمنعهم من مغادرة القدس حتى موعد التصويت؛ خشية التصعيد المستمر في المظاهرات وإغلاق الطرق وعرقلة وصول أعضاء الكنيست إلى جلسة التصويت.

وكانت المسيرة الاحتجاجية انطلقت، مساء يوم الخميس الماضي، مشيًا على الأقدام باتجاه القدس، ووصلت مساء اليوم السبت إلى أطراف القدس، ومن المتوقع أن تصل مبنى الكنيست قبيل منتصف الليلة.

ونظمت المعارضة الإسرائيلية، مظاهرات ووقفات احتجاجية في مدن رئيسة، مثل حيفا وعكا وبئر السبع، إضافة إلى مفارق الطرق الرئيسة في مناطق مختلفة من البلاد.

وتشهد إسرائيل مظاهرات حاشدة ومتواصلة ازدادت حدتها مؤخرا، منذ إعلان حكومة اليمين الائتلافي برئاسة بنيامين نتنياهو، نيتها طرح خطة للتعديلات القضائية والحد من صلاحية المحكمة العليا الإسرائيلية، أعلى سلطة في إسرائيل.

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