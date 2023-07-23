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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صيف الجحيم في أوروبا.. القارة العجوز لا راحة لها ما بين الحرارة الشديدة إلى العواصف المميتة والحرائق تشتعل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

"صيف الجحيم" .. هكذا وصفت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، أحوال القارة العجوز، في ظل أجواء طقس غير مسبوقة، فلا وقت راحة في أوروبا، حيث تعاني دول القارة من الحرارة الشديدة التي تجتاح العديد من دولها، ووصلت درجات الحرارة، إلى أعلى من 40 درجة في العديد من مناطق القارة، بالتوزاي تجتاح عدة مناطق داخل القارة عواصف مميتة، تضاعف الضغط على خدمات الطوارئ والسكان.  

فبعيدا عن الصراع السياسي الحربي بين روسيا وأكروانيا، تتصارع أوروبا مع الطقس القاسي من ارتفاع درجات الحرارة في جنوب إيطاليا إلى العواصف القوية في كرواتيا وإيطاليا، مما يزيد الضغط على خدمات الطوارئ والمقيمين، ويتحدى السياح الباحثين عن بعض الاستجمام في الصيف.

 

 

جنوب وشرق بدرجة الحرارة تصل لـ46 والحرائق تشتعل

ووفقا لما رصدته الصحيفة الأمريكية، فقد تجاوزت درجات الحرارة باستمرار 40 درجة مئوية هذا الأسبوع في دول جنوب وشرق أوروبا، ولم يعد هناك راحة لبعض المناطق مثل صقلية، وكانت الجزيرة الإيطالية تخبز في 46 درجة مئوية يوم السبت، وذلك وفقًا لمكتب الأرصاد الجوية، مع درجات حرارة ليلية تبلغ 29 درجة لا توفر الكثير من الراحة.

وكذلك دفعت الحرارة في أجزاء من اليونان الزئبق إلى الأربعينيات يوم السبت، وتستمر جزيرة كيفالونيا والساحل الغربي للبر الرئيسي في رؤية 40 درجة مئوية، وفي جزيرة رودس، دخل رجال الإطفاء يومهم الخامس في معركة للسيطرة على حرائق الغابات الصعبة ، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، فيما تستمر الحرائق في الاشتعال في مناطق حول أثينا.

 

انقطاع الكهرباء ظاهرة تنتشر.. والصيف أصبح جحيم 

وفي مالطا، أُجبر السكان على النوم بالخارج وفي السيارات مع تشغيل مكيفات الهواء، بعد يوم سادس من انقطاع التيار الكهربائي ترك الناس بدون ثلاجات أو مراوح أو أنظمة تبريد، وهو ما دفع السكان لوصف تلك الأجواء بأنها أجواء صيف من الجحيم، وذلك حسبما ذكرت صحيفة تايمز أوف مالطا.

فيما قال مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للمفوضية الأوروبية (ERCC) يوم السبت إن التنبيهات الحمراء بشأن درجات الحرارة المرتفعة لا تزال سارية في جنوب إيطاليا وجنوب غرب كرواتيا وغرب صربيا.

 

تغير المناخ

أوروبا ليست وحدها التي تعيش تلك الأجواء، فقد شهد هذا العام كل من يونيو الأكثر سخونة على الإطلاق على مستوى العالم والأكثر سخونة على الإطلاق ، حيث تم تسجيله في 6 يوليو، وكان متوسط ​​درجة الحرارة العالمية 17.08 درجة مئوية في ذلك اليوم، وفقًا لخدمة مراقبة المناخ في الاتحاد الأوروبي كوبرنيكوس، وقالت عالمة المناخ فريدريك أوتو من جامعة إمبريال كوليدج بلندن: "البشر مائة بالمائة وراء الاتجاه التصاعدي، وقالت لبي بي سي إن متوسط ​​درجات الحرارة العالمية الدافئة بشكل متزايد هو بالضبط ما أظهرت التوقعات أنه سيحدث في عالم تتزايد فيه مستويات غازات الاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون .

ويحث المتخصصون في مجال الصحة الناس على اتخاذ تدابير لتجنب ارتفاع درجة الحرارة، مثل البقاء في مناطق باردة في أوقات الذروة من اليوم ، وشرب الكثير من الماء والتحقق من الجيران الضعفاء، فيما قال المتحدث باسم مديرية الصحة بالمفوضية الأوروبية ديج سانتى: "تعد أزمة المناخ الآن أحد العوامل الرئيسية التي تحدد نتائج صحة الإنسان"، مضيفًا أن "موجات الحرارة يمكن أن تسبب ضغطًا كبيرًا على الصحة".

 

هؤلاء الأكثر تتضررا 

وبحسب ما جاء بصحيفة بوليتيكو، فالأشخاص الأكثر عرضة للخطر هم كبار السن، والذين يعانون من أمراض مزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق، مثل البناء والزراعة، لذلك تحث الجهات الرسمية الناس على اتباع إرشادات منظمة الصحة العالمية أثناء موجات الحر.

ويقوم بعض المصطافين بالفعل بتغيير عاداتهم الصيفية لتجنب الحر، كما شهدت الوجهات المتوسطية انخفاضًا بنسبة 10 في المائة في عدد الزوار الذين يهدفون إلى السفر إلى هناك مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لمفوضية السفر الأوروبية، وفي الوقت نفسه، تشهد وجهات مثل جمهورية التشيك وبلغاريا وأيرلندا والدنمارك ارتفاعًا في الشعبية، وقالت ETC: "يمكن أن يعزى ذلك إلى المسافرين الذين يبحثون عن وجهات أقل ازدحامًا ودرجات حرارة أكثر اعتدالًا".

 

عواصف مميتة

 

علاوة على ارتفاع درجات الحرارة ، تضرب أوروبا ظواهر مناخية قاسية أخرى، وبعد أيام فقط من تلقي أجزاء من كرواتيا إنذارًا أحمرًا للحرارة وواجهت البلاد واحدة من أسوأ العواصف في التاريخ الحديث، فقد ضربت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة معظم البلاد ، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، اثنان في منطقة زغرب، وتسبب في أضرار للبنية التحتية الحيوية والمنازل عبر 14 مقاطعة، وقد أفاد مركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية أن أكثر من 100 شخص أصيبوا وتضرر 2000 مبنى في البلاد .

وتواجه الحكومة الكرواتية دعوات للرد على سبب عدم إصدار رسائل الإنذار المبكر عبر نظام SRUK - نظام الإنذار المبكر وإدارة الأزمات في البلاد - لتنبيه الناس إلى العاصفة الوشيكة وتشجيعهم على اتخاذ تدابير احترازية، بينما قال دامير تروت، مدير مديرية الحماية المدنية، إن النصوص لم تصدر لأنها مجرد تنبيه برتقالي؛ فيما نفت جمعية الأرصاد الجوية والمائية الحكومية (DHMZ) ذلك ، قائلة إن التحذير تم رفعه إلى أقصى درجات التأهب الأحمر بعد الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم 19 يوليو، حسبما ذكرت توتال كرواتيا، وقال وزير الداخلية دافور بوزينوفيتش لـ إندكس إن النظام لا يعمل بشكل صحيح.

 

أمطار غزيرة وحجارة برد 

كما تعرضت أجزاء من شمال إيطاليا لأمطار غزيرة وحجارة برد بحجم كرات التنس وفيضانات مفاجئة. تسببت العواصف الرعدية في حدوث أضرار كهربائية وإشعال النار في منزل ، في حين تسببت الرياح القوية في اقتلاع الأشجار وإزالة الأسقف من الممتلكات، وقد بدأت العواصف مساء الخميس ومن المتوقع أن تستمر حتى يوم الأحد، مع تنبيه برتقالي صادر عن المركز الوظيفي لرصد المخاطر في منطقة لومباردي، وفي أماكن أخرى، تسببت العواصف الشديدة أيضًا في وفاة شخص واحد في بليد تاون بسلوفينيا، حيث أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل بجروح خطيرة، وتم إجلاء أكثر من 300 شخص وتدمير 1000 مبنى.

وكذلك توفي شخص آخر في البوسنة ، وأصيب أكثر من 20 شخصًا. وفي صربيا ، تم إجلاء 20 شخصًا ، وفقًا لـ ERCC، كما أصدر المركز تحذيرا من فيضان نهر بيسنيكا السلوفيني في جوكوفا شمال شرقي البلاد.

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