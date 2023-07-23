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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بتر يديه وقدمه لإنقاذ حياته.. مرض قاتل يصيب شاب بريطاني بشكل مفاجئ

شاب بريطاني مصاب
شاب بريطاني مصاب بمرض فتاك

اجتمع أصدقاء وعائلة مايكل كولهوف معًا في محاولة لجمع حوالي 500 ألف جنيه إسترليني لتغطية تكاليف فواتيره الطبية، بعد إصابته بمرض فتاك معروف باسم التيفوس، الذي تسبب في بتر يد وقدم للشاب. 

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وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، تعرض مايكل كولهوف للعض من قبل برغوث وأصيب بالمرض النادر والقاتل المعروف باسم تيفوس - وهو مرض قاتل لدرجة أنه في عام 1812 قتل جنود فرنسيين أكثر مما فعل الروس عندما انسحب نابليون من موسكو.

وتم نقل المواطن من تكساس إلى المستشفى في 19 يونيو ، بعد معاناته من صدمة، مع محاولات مختلفة للعلاج.

وتمكن من محاربة التيفوس ، ولكن بعد 11 يومًا من الأدوية المختلفة أصيب بالغرغرينا الجافة في يديه وقدميه.
 


بتر يده وساقه لإنقاذ حياته

 

من أجل إنقاذ حياته ، حيث كان على وشك المعاناة من الموت الدماغي ، تم بتر يديه حتى ساعديه وخلع جزء من قدميه أيضًا.

لم يتم الإعلان عن كيفية تعرضه للعض أو مكانه ، لكن الأسرة أطلقت الآن GoFundMe لمحاولة جمع أموال كافية لتغطية الفواتير الطبية المبتذلة التي تأتي حتماً من حدث مثل هذا في الولايات المتحدة.

إنهم يتطلعون إلى جمع حوالي 280 ألف جنيه إسترليني (300 ألف دولار) ، وقد وصلوا حتى الآن إلى حوالي 50 ألف جنيه إسترليني من ذلك.

وقالت والدته جلين وصديقه ريكي هارداواي ، الذي أسس حملة جمع التبرعات: 'مايكل يتمتع بالقوة وسيخضع لقدر هائل من العمليات الجراحية والعلاجات وإعادة التأهيل ، في الغالب لاستعادة أنشطة الحياة اليومية.

بتر فتاك مايكل

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