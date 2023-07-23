يوجد الآن أكثر من 1.9 مليون طلب شراء لسيارة تسلا سايبر تراك الذي طال انتظاره، وفي حديثه في مكالمة الأرباح في وقت سابق من هذا الأسبوع ، صرح إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أن الطلب على سيارة سايبر تراك "بعيد المنال".

طلبات تسلا سايبرتراك تتجاوز 1.9 مليون سيارة بعد طول انتظار

بالنظر إلى أن تسلا تخطط لإنتاج 375000 نسخة من سايبرتراك سنويًا بأقصى طاقتها ، ستستغرق الطلبات الجديدة تقنيًا حوالي 5 سنوات للوصول، ومع ذلك ، قد لا يتابع عدد كبير من أصحاب الحجوزات عملية الشراء - فبعد كل شيء ، كان الوديعة لحجز سايبر تراك حوالي 100 دولار فقط.

يتم إنتاج سايبرتراك في مصنع جيجا تيكساس، على الرغم من أنه من المحتمل أيضًا أن يتم بناؤها في جيجا ميكسيكو عندما يتم إنشاء المصنع المقترح وتشغيله في غضون بضع سنوات.

سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان سيتم تقديم سايبرتراك خارج أمريكا الشمالية، حاليًا، يمكن لمن هم في أسواق تسلا الأوروبية والآسيوية طلب الشاحنة مسبقًا، ومع ذلك ، فإن الحجم الكبير لسايبرتراك ووزنها الضخم يمكن أن يجعل بيعها في الخارج تحديًا خطيرًا، على سبيل المثال ، في العديد من الدول الأوروبية ، يجب تصنيفها على أنها شاحنة تجارية أو نصف شاحنة.

ناقش ماسك أيضًا الميزات المبتكرة لـ Cybertruck on the Earnings Call، مشيرًا إلى أن النموذج الكهربائي لا يشبه أي شيء آخر على الطريق:

"أريد التأكيد على أن سايبرتراك بها الكثير من التقنيات الجديدة ، مثل الكثير، ولا تشبه أي مركبة أخرى لأنها ليست مثل أي مركبة أخرى."

كان لدى سايبرتراك مليون طلب مسبق في مايو 2021 ، مما يعني أن الحجوزات تضاعفت تقريبًا في العامين الماضيين، ويقال أن الشاحنة الكهربائية ستظهر لأول مرة بمدى 350 ميلاً.

مرة أخرى عندما تم الكشف عنها في نوفمبر 2019 ، تم الوعد بشاحنة سايبرتراك رباعية المحركات ذات مدى 620 ميلاً، ومع ذلك ، يبدو الآن أن هذا الإصدار من غير المرجح أن يصل إلى الإنتاج وفقًا لمصادر مختلفة.