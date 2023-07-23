صباح اليوم.. هجوم روسي على أوديسا ولقاء مهم لبوتين ولوكاشينكو

قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا شنت موجة أخرى من الهجمات الليلية على ميناء أوديسا على البحر الأسود في ساعة مبكرة من صباح الأحد، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 19 شخصا بينهم أربعة أطفال وإلحاق أضرار بالبنية التحتية السكنية، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

قال أوليه كيبر ، حاكم منطقة أوديسا : "أوديسا: هجوم ليلي آخر .لسوء الحظ ، قتل مدني واحد".

في غضون ذلك ، من المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم الأحد في سان بطرسبرج.

ويأتي الاجتماع بعد يومين من تحذير موسكو لبولندا من أن أي اعتداء على بيلاروسيا ، جارتها وحليفها المخلص ، سيعتبر هجومًا على روسيا. وقالت وارسو في وقت سابق إنها سترسل قوات إلى الشرق بسبب مخاوف من وجود مجموعة فاجنر في بيلاروسيا.

وأمس، حدث هجوم بطائرة بدون طيار على مستودع ذخيرة في شبه جزيرة القرم دفع السلطات إلى إجلاء الجميع في دائرة نصف قطرها 3 أميال (5 كيلومترات) وتعليق حركة المرور على الطريق لفترة وجيزة على جسر كيرتش الذي يربط شبه الجزيرة بروسيا يوم السبت.



وقال الرئيس الأوكراني ، فولوديمير زيلينسكي ، إن الجسر ، الذي أُغلق أيضًا مؤقتًا في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد هجوم عليه ، "يجلب الحرب وليس السلام" وبالتالي فهو هدف عسكري.

وخلال الساعات الماضية، انتقدت روسيا الولايات المتحدة بعد مقتل مراسل حربي لوكالة أنباء RIA الروسية بعد ما ذكرت روسيا أنه قتل نظرا لاستخدام أوكرانيا قنابل عنقودية أمريكية بالقرب من خط المواجهة في منطقة زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا.

ووصفتها موسكو بأنها "جريمة شائنة مع سبق الإصرار" ارتكبتها القوى الغربية وكييف ، وتعهدت بـ "الرد" على من يقع عليهم اللوم.

لكن يبدو أن الأمر يسير بالعكس مع امريكا، التي تعتزم الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار مع استمرار هجوم أوكرانيا المضاد.