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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد عملية في القلب.. الكشف عن تطورات الحالة الصحية لـ نتنياهو

نتنياهو
نتنياهو

أعلن مستشفى "شيبا" صباح اليوم الأحد، أن الحالة الصحية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جيدة، وذلك بعد خضوعه لعملية زرع منظم لضربات القلب.

ونقل نتنياهو إلى مركز شيبا الطبي في تل هشومير ليلًا لإجراء عملية زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب. 

وقال المركز في بيان إن رئيس الوزراء "سيبقى تحت الإشراف الطبي في قسم أمراض القلب".

ونقلت إذاعة الجيش عن نتنياهو قوله: "قبل أسبوع خضعت لزرع أداة مراقبة. هذه الأداة أصدرت صفيرا هذا المساء (السبت)، وقالت إنني يجب أن أخضع لزرع جهاز لمراقبة انتظام ضربات القلب ويجب أن أفعل هذا الليلة بالفعل". وتابع: "أنا في حالة ممتازة، لكن ينبغي أن أستمع إلى أطبائي".

وكان نتنياهو (73 عاما) واقفا ومبتسما في التسجيل المصور. وقال إن أطباءه أكدوا له أنه سيغادر المستشفى "بعد ظهر اليوم الأحد".

وذكر مكتبه أنه سيخضع للإجراء الطبي في مركز شيبا الطبي. ونُقل نتنياهو إلى هذا المركز أثناء الليل في 15 يوليو بعد إصابته بما قال مكتبه إنه جفاف تعرض له أثناء قضاء عطلة على البحر في الجليل دون اتخاذ تدابير الحماية اللازمة في ظل موجة طقس حار.

وأكدت المستشفى في 16 يوليو التشخيص المبدئي بالجفاف، وقالت إن الفحوصات الإضافية التي أجريت له وشملت زرع جهاز مراقبة تحت الجلد أظهرت أن قلب نتنياهو في صحة جيدة، وإن كان الجهاز سيتيح لأطبائه مراقبة حالته الصحية.

شيبا نتنياهو زرع منظم لضربات القلب مركز شيبا الطبي رئيس الوزراء الإسرائيلي

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