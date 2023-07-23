نائب يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

طالب الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته الإسراع في اتخاذ جميع الإجراءات لحل النزاع القائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذى استمر لعدة عقود.

وأكد أن الأمر يتطلب الاخذ برؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطيني.

وقال " عبد الحميد "- فى بيان له أصدره اليوم -إن الشعب الفلسطيني موجود على أرضه قبل عام 1948م وهناك 139 دولة حول العالم تعترف بالدولة الفلسطينية ، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني لديه كل مقومات الدولة التي تشمل الإقليم والعلاقات الدولية.

وأشار الدكتور محمد عبد الحميد الى وجود وضع قانوني في الجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد أن فلسطين دولة غير عضو مراقب في الأمم المتحدة وبالتالي فإن الشعب الفلسطيني موجود ودولته موجودة ولكن بعض الدول والقوى التي تنحاز إلى إسرائيل لا تعترف بهذه الدولة بعد مطالباً من المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بسرعة التدخل للضغط على إسرائيل لإنهاء هذا الصراع التاريخي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.