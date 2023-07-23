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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لليوم الثانى.. ملتقى التوظيف بالمنوفية يواصل فعالياته بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة

ملتقي التوظيف في
ملتقي التوظيف في المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على استمرار فعاليات الملتقى التوظيفي الذي تنظمه مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بالصالة المغطاة بنادى سيتى كلوب بمدينة شبين الكوم ، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بقطاع الشباب وصقل مهاراتهم الوظيفية والتكنولوجية ونشر ثقافة العمل الحر لتوفير فرص عمل لائقة لهم تماشياً مع أهداف  ومحاور الجمهورية الجديدة .

يشهد ملتقى التوظيف لليوم الثانى على التوالى إقبالاً من قبل الشباب والفتيات بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة الراغبين فى الحصول على فرص عمل وذلك بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب بمدينة شبين الكوم، و يساهم الملتقى فى توفير أكثر من 3500 فرص عمل للشباب لكافة المؤهلات بشتى المجالات المختلفة بمشاركة 20 شركة بالقطاع الخاص.

 و يتم إستقبال الشباب على مدار اليوم وتسجيل بياناتهم الشخصية وإجراء المقابلات لهم وتعريفهم بنوعية الوظائف المتاحة وفقاً لمؤهلاتهم الدراسية لتسهيل الحصول على الوظائف المناسبة لهم.

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وأكد محافظ المنوفية أن ملتقى التوظيف يأتي ضمن جهود الدولة المكثفة لتوفير فرص عمل للشباب وتأهيلهم لسوق العمل للمواطنين وذلك ضمن رؤية متكاملة للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية المواطنين في كافة نواحي الحياة ، مؤكداً علي استمرار التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لإقامة العديد من الملتقيات التوظيفية بالمحافظة لتعظيم الاستفادة منها وتوفير المزيد من فرص العمل لأهالينا بالمحافظة ، فضلاً عن عقد الدورات التدريبية المتنوعة لتأهيل الشباب لسوق العمل بهدف توفير حياة كريمة لهم. 

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الجمهورية الجديدة توفير فرص عمل للشباب سوق العمل مؤسسة حياة كريمة محافظ المنوفية مدينة شبين الكوم ملتقى التوظيف

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