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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كان بيتصلح.. النيابة تعاين مركب الحوامدية المحترق.. صور

صدى البلد

كشفت المعاينة الأولية لنيابة جنوب الجيزة، في واقعة نشوب حريق داخل مركب نيلي بمنطقة الحوامدية، أن الحريق نشب بالمركب أثناء إصلاحه ولم يكن على متنه أشخاص وامتدت النيران لباقي الأجزاء وتم إخمادها.

 

وأجرى فريق من النيابة العامة معاينة لموقع الحريق، والاستماع لشهود العيان علي الواقعة، وأمرت النيابة العامة بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق، ورفع آثاره للوقوف على أسبابه، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستعجال تقرير الحماية المدنية.

 

ودفعت قوات المسطحات المائية بلانشات نيلية للإسهام في إخماد حريق مركب نيلى بمنطقة الحوامدية، وأجرت  قوات الحماية المدنية بالجيزة والإنقاذ النهري عمليات إطفاء للمركب المشتعل، ولم يُسفر الحريق حتى عن ضحايا أو مصابين.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية  بالجيزة  إشارة من النجدة مفادها اشتعال النيران في مركب نيلى بمنطقة الحوامدية  ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات إطفاء ولانشات نيلية لاخماده، ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

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حريق مركب نيلي الحوامدية النيابة العامة حريق مركب نيلى

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