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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عقب الإفراج عنهم .. الحاصلون على عفو رئاسى يشكرون الرئيس السيسي| فيديو

الافراج عن النزلاء
الافراج عن النزلاء

عقد قطاع الحماية المجتمعية لجانا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية ، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (499) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو.  

وعبر الحاصلون على العفو الرئاسى عن فرحتهم بالخروج من مراكز الإصلاح والتأهيل فى تلك المناسبة موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الحاصلون على العفو الرئاسى إنهم تعلموا الكثير خلال فترة احتجازهم بمراكز الإصلاح والتأهيل من حرف وأسلوب التعامل مع الآخر .

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

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