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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مولان.. هيثم نبيل يكشف اسم مولودته الجديدة

هيثم نبيل
هيثم نبيل

كشف الفنان هيثم نبيل عن استقباله مولودته الجديدة “مولان” ونشر صورة لها عبر حسابه على موقع فيسبوك. 

 

 

وعلق هيثم نبيل على الصورة قائلا:" رزقني الله اليوم بمولودة مولان هيثم نبيل"، فيما حرص متابعيه على تهنئته. 

 

وانتهى الفنان هيثم نبيل من تسجيل كل أغانى ألبومه الجديد الذى يضم ما يقرب من 10 أغنيات جديدة جميعها من ألحانه وتعاون في الكلمات والتوزيع مع عدد كبير من الموسيقيين.

 

كما انتهى من تصوير 4 كليبات من ألبومه الجديد منذ فترة. 

 

هيثم نبيل:


وتحدث الملحن والمطرب هيثم نبيل، عن كواليس العمل مع الفنان محمد رمضان، في أغاني مسلسل “جعفر العمدة”، وأغنية فيلم “هارلي” وذلك بالعرض الخاص للفيلم.

 

قال هيثم نبيل، لـ “كاميرا ”صدى البلد": “نجاح الأغاني بمسلسل جعفر العمدة فاق كل التوقعات، فالأغاني تحتل التريندات الأولى على جميع المنصات، وسعيد بأغنية فيلم ”هارلي" أيضاً، ومتوقع النجاح لها".

هيثم نبيل الفنان هيثم نبيل مولان جعفر العمدة ابنة هيثم نبيل

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