بسبب إطلالتها الجريئة.. زوجة نجم الزمالك السابق تثير الجدل

شاركت ميرڤا النقاز زوجة حمدى النقاز نجم الزمالك السابق متابعيها صورة جريئة من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت زوجة الدولى التونسي بإطلالة مثيرة وجذابة، إذ ارتدت بادى حمالات قصير كشف عن بطنها وصدرها، باللون الأسود، فيما نسقت عليه توب مكشوف الساقين، مما أبرز أنوثتها وقوامها الرشيق الممشوق.

وتتميز ميرڤا النقاز، بجمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة التي تخطف بها الأنظار بإطلالتها الجريئة التي تكشف عن أنوثتها.

وتعتمد ميرڤا على الملابس الأنيقة التي تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالى من خلال إطلالاتها التى تظهر بها.