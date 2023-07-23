حاصلون على العفو الرئاسي: تعلمنا فن التعامل مع الآخرين

قال الحاصلون على العفو الرئاسى إنهم تعلموا الكثير خلال فترة احتجازهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل من حرف وأسلوب التعامل مع الآخر .



وعبر الحاصلون على العفو الرئاسى عن فرحتهم بالخروج من مراكز الإصلاح والتأهيل فى تلك المناسبة موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقد قطاع الحماية المجتمعية لجانا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية ، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (499) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو.

مركز الإصلاح والتأهيل

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.