داليا مصطفى تخطف الأنظار على شاطئ البحر

شاركت الفنانة داليا مصطفى، متابعيها صورة جديدة لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وَظهرت داليا مصطفى بإطلالة رقيقة علي شاطئ البحر مرتدية هوت شورت وتى شيرت اسود ومن الناحية الجمالية اعتمدت تسريحة الكيرلي وواضعة ميك اب يليق رقيق يليق بهذه الإطلالة مما نالت على إعجاب الكثير من متابعيها وأصدقائها.



مسلسل "علاقة مشروعة"

والجدير بالذكر أن الفنانة داليا مصطفى شاركت مؤخرًا في مسلسل "علاقة مشروعة" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه واعجب به الجمهور، وشاركتها في بطولته الفنانة مي عمر والفنان ياسر جلال.



أحداث مسلسل علاقة مشروعة



وجسدت خلال الأحداث دور زوجة الفنان ياسر جلال، وهو زوج لديه إهتمام بالمسؤولية تجاه منزله، بالإضافة لامتلاكه حس رومانسي مرهف المشاعر، ولديها من النجم ياسر جلال أولاد، ولكن أثناء تربيتهم وتقدمهم في المراحل العمرية، يتعرضون إلى أزمات كبرى تتدور حولها أغلبية تفاصيل العمل، وجسدت الفنانة مي عمر دور صديقتها المقربة.



نجوم مسلسل علاقة مشروعة



مسلسل “علاقة مشروعة” اجتماعي مكون من 15 حلقة، يناقش قضايا شائكة داخل المجتمع المصري، في إطار رومانسي تشويقي، بطولة ياسر جلال، داليا مصطفى، مي عمر، ميمي جمال، مراد مكرم، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وآخرين، وهو من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعي.