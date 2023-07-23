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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أغاني جديدة بمصر.. مفاجأة جديدة بشأن حفل ترافيس سكوت.. فيديو

ترافيس
ترافيس

قال المهندس محمد سراج، المدير التنفيذي لشركة بيع تذاكر حفل ترافيس سكوت، إن الشركة حصلت على جميع التصاريح، معقبا: "ننتظر من يقول لنا أدخلوا الهرم".

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رغم أزمة حفله فى مصر.. ترافيس سكوت يوجه رسالة لجمهوره

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إعلان مهم من الموسيقيين بشأن حفل ترافيس سكوت .. فيديو

وأضاف المهندس محمد سراج، المدير التنفيذي لشركة بيع تذاكر حفل ترافيس سكوت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "ننتظر من يخرطنا بالموافقة على الحفل أو عدم أقامته بالأسباب"، لافتا: "نريد أن نعرف الإجابة حتى يأتي الأجانب من خارج مصر ويتفاجئون بعدم إقامة الحفل".

 

وأشار المهندس محمد سراج، المدير التنفيذي لشركة بيع تذاكر حفل ترافيس سكوت،: "عدد الأجانب الذين قاموا بحجز التذاكر أكثر من 3 آلاف شخص"، لافتا: "الحفل يستوعب حوالي 6 آلاف شخص و60% منهم أجانب من 54 دولة".

 


وأوضح المهندس محمد سراج، المدير التنفيذي لشركة بيع تذاكر حفل ترافيس سكوت،: "العالم في الخارج يريد أن يعرف موقف حفل"، كاشفا أنه كان هناك حفل في ميامي بأمريكا أمس للمطرب ترافيس سكوت ولم يحدث بها أي شيء وتم بث الحفل مباشر على الإنترنت وقام بتقديم العديد من أغانيه القديمه، وأعلن أن سيقدم الأغاني الجديدة خلال حفلته بمصر.


وأكد: "ترافيس ملتزم دينيا وبيروح الكنيسة بصفة دورية وبيتعبد مع عائلته"، مشيرا: "كل ما يثار عن ترافيس سكوت وحفلاته مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة".

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