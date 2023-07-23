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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان مكشوف .. رولا سعد تغازل جمهورها ومحبيها

رولا سعد
رولا سعد

شاركت الفنانة اللبنانية رولا سعد، جمهورها ومحبيها، بصور جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رولا سعد بإطلالة مثيرة وجريئة، حيث ارتدت فستان مطرز مكشوف الصدر والساق يبرز أنوثتها، ويظهر قوامها الممشوق، واعتمدت على مكياج جريء أظهر جمال ملامحها، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها. 

آخر أعمال رولا سعد 

يذكر أن آخر أعمال اللبنانية رولا سعد، أغنية «لاغيني تلاقيني» حققت 2.2 مليون مشاهدة فور طرحها على قناة بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، أن أغنية "لاغيني تلاقيني" تمثل عودة قوية لـ رولا سعد للغناء باللهجة المصرية، وهي من كلمات أسامة مصطفى، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقي أحمد عادل، مكس وماستر هاني محروس، وإخراج زياد خوري، وحققت بها نجاحًا كبيرًا فور طرحها.

مسيرتها الفنية 

ظهرت رولا أول بداياتها الفنية مع الفنان صابر الرباعي بكليبين هما «أتذكرك» و«حيروني» للفنان التونسي صابر الرباعي و«أستاذ عشق» للفنان السعودي عبد الله رشاد.

شاركت بمسلسلين بأدوار بسيطة هما مسلسل «الكنز» و«الفصول الأربعة».

زواج رولا سعد من المهندس يحيي خضر 

أعلنت الفنانة اللبنانية رولا سعد، باحتفال زواجها من المهندس يحيى خضر.

واقتصر حفل زفاف رولا سعد وزوجها يحيي خضر على حضور عائلي من الأقارب والأصدقاء المقربين لهما، نظرا لظروف تفشي فيروس كورونا.

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IMG_٢٠٢٣٠٧٢٣_٠٤٣٠٢٢

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