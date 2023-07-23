القادم أجمل .. خالد الغندور يُثير الجدل برسالة غامضة

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة غامضة لـ متابعيه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب خالد الغندور فى تغريدة له "لا تنظر خلفك الماضي انتهي و القادم اجمل بإذن الله"

يستعد الزمالك للمشاركة فى البطولة العربية التى ستقام فى السعودية فى الفترة من 27 يوليو الجارى وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل، ومن المنتظر أن تغادر بعثة الفريق إلى السعودية مساء اليوم.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع نظيره الاتحاد المنستيري، يوم الجمعة 28 يوليو، ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات بالبطولة العربية.

موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد المنستيري

وتنطلق مباراة الزمالك ضد الاتحاد المنستيري يوم الجمعة 28 يوليو في تمام الساعة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف.