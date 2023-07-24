منذ عهد محمد علي.. الوادي الجديد الأولى في إنتاج الحرير

تعتبر الوادي الجديد، أولى المحافظات التي ساعدت على إحياء ودعم إنتاج الحرير والذي اختفي منذ عهد محمد علي.

ونجحت المحافظة، في التوسع في مبادرة إنتاج الحرير الطبيعي، على مستوى القرى بعد نجاحها في عدة مراكز بدعم اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم، والتي يتزايد معدل نجاحها على مستوى القرى على الرغم من الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة، التي سجلت أعلى معدلاتها في المحافظة منذ عقود ولتصل في الظل أكثر من 46 درجة، ورغم ذلك لم تتوقف جهود إنتاج الحرير الطبيعي والتي تمثلت أبرز ملامحها فى مشروع إنتاج الحرير بقرية البشندى، والتي استكملت مراحل الإنتاج في فترة قياسية بمتابعة قطاع الزراعة تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بالتوسع في إنتاج الحرير الطبيعي وإعادة احياء صناعة الحرير مرة أخرى بدعم الأجهزة التنفيذية بالدولة.

يقول الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة، إن المديرية أعلنت عن تخريج أول دفعة من المتدربين على مشروع تربية دودة القز وإنتاج الحرير ضمن جهود التعاون بين المحافظة ومنظمة الأغذية والزراعة، الفاو ووزارة الزراعة، تحت رعاية الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الفاو في مصر والدكتور محمد يعقوب وبحضور الدكتور أسامة محمد محمد غازي رئيس بحوث الحرير والمهندس محمد عبدالوهاب خضر مستشار المحافظ للحرير والصوب الزراعية والمهندس عماد بحر مدير إدارة المكافحة بالمديرية.

وقال الدكتور أحمد دياب مدير المشروع، إن هذه الورشة ضمن مشروع دعم إنتاج الحرير بمحافظة الوادي الجديد واتجاهات الدولة لتعزيز التمكين الاقتصادي للشباب والسيدات وتوفير فرص عمل وزيادة دخل الأسرة حيث نجح المشروع لأول مرة في إنتاج شرانق الحرير بواحة الداخلة كمرحلة أولى يليها إجراء بعض العمليات التصنيعية على الشرانق لإنتاج الخيوط مما يزيد من القيمة المضافة، مؤكدًا على أن المشروع استهدف إنشاء مركز تدريب على إنتاج الحرير بجمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية البشندى، وجرى الاحتفال بتخريج دفعة من المنتفعين وتسليم ادوات استزراع الحرير لهم كنواه لمشروعات صغيرة تدعم التمكين الاقتصادي للشباب والسيدات كما يستمر المركز فى تدريب دفعات جديدة لنشر الوعى ونشر ثقافة إنتاج الحرير بغرض تحقيق رؤية منظمة الفاو والحكومة المصرية لدعم الشباب والسيدات.

ومن جانبه أكد الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطنى للمشروع لمشروع الإدارة المستدامة للنظم الايكولوجية الزراعية لواحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد على نجاح جهود تخريج 105 مدرسه حقلية فى تخصصات زراعية متنوعة والتي كانت آخرها بمشاركة ممثلي المزارعين بقرى المشروع الثلاث قرى ناصر الثورة والمنيرة والشركة بواحة الخارجة ولفيف من التنفيذين وأساتذة مركز بحوث الصحراء ومركز البحوث الزراعية.

وأكد زغلول ، أن هذه الورشة ختام المشروع بعد حفل تحفيز المزارعيين وتشجيعهم على استمرار العمل التشاركي فى المدارس الحقلية لمختلف المحاصيل الحقلية التى نفذت الممارسات الزراعية المستدامة التى تحافظ على الموارد الطبيعية، مشددًا على ضرورة الاستمرارية فى استدامة العمل، بعد انتهاء المشروع وتكاتف كل الجهات التنفيذية والبحثية فى الوزارة لاستكمال ما بدأته المشروع والعمل على تعظيم الاستفادة من النتائج، مشيرًا إلى أن مركز بحوث الصحراء سيظل على تواصل دائم مع المزارعين لاستمرار تنفيذ الممارسات الزراعية للنهوض بالمحاصيل الحقلية ومزارع النخيل.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أن هناك متابعه بصفه دوريه لمشروع إنتاج الحرير التابع لجمعية تنمية المجتمع بقرية البشندى بمركز بلاط والصوب المنزرع بها شتلات التوت وجرت معاينة صالة تربية الأعمار الكبيرة وصالة تربية الأعمار الصغيرة لدودة الحرير ومعامل إنتاج الحرير وتربية دودة القز.



وأشاد وكيل وزارة الزراعة بمشروع الحرير بالبشندى والتطور الملحوظ رغم ارتفاع درجات الحرارة الشديدة خلال تلك الأيام، مؤكدًا على أن مديرية الزراعة تستكمل أعمال التدريب الصيفي لطلبة كلية الزراعة بمركز الداخلة تحت إشراف الإدارة الزراعية داخل مشروع الحرير بالبشندى وتم عرض محاضرة عن مبادرة الحرير وكيفية تربية ديدان الحرير كمشروع صغير فى المنازل يدر دخل على الاسرة وعلى الشباب أثناء الدراسة وكيفية تطبيق المشروع داخل الجامعة.

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