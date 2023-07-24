عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

المدينة الأكثر خطورة في أوروبا.. تعرف عليها

صدى البلد

وُصفت مدينة صغيرة في أوروبا بأنها الأكثر خطورة في القارة بسبب استمرار الجرائم.


 

تقع تلك المدينة في ظل جبل إتنا ، ستجد كاتانيا ، المعروفة أيضًا باسم "المدينة السوداء" في صقلية ، وهي منطقة ابتليت بتأثير  عائلات المافيا.


 

txt

من التجميل إلى المرض.. الصبار يسبب السرطان

txt

الحرائق في كل مكان.. اليونان تعيش أسوأ أيامها

نتيجة لذلك ، جرائم الشوارع مثل السرقة وسرقة السيارات في ازدياد ، على الرغم من الجهود الجبارة التي تبذلها الشرطة الإيطالية لقمعهذا الارتفاع.


 

في وقت سابق من هذا العام ، تم نقل كميات هائلة من المخدرات قبالة سواحل كاتانيا ، حيث اكتشفت المقدمة طنين من الكوكايين تطفو فيمكان قريب.


 

كانت واحدة من أكبر المضبوطات في البلاد في التاريخ ، مما يشير إلى أهمية استخدام ميناء كاتانيا لعصابات المخدرات العاملة في البحرالأبيض المتوسط ، وفقًا لصحيفة ديلي إكسبرس.


 

txt

نهاية محزنة.. زجاجة من مشروب الطاقة تنهي حياة مراهق

txt

5 خطوات لـ نوم عميق خالِ من الأرق.. تعرف عليها

واكتسبت المنطقة لقب "المدينة السوداء" بعد أن تحولت العديد من مبانيها إلى اللون الأسود من التعرض للسخام البركاني والرماد.


 

أصبح مظهره الغامق وثوران جبل إتنا المتكرر عامل جذب سياحي رئيسي على مر السنين، لكن الزوار بعد استهدافهم في كثير من الأحيانمن قبل عصابات الشوارع والنشالين في البلاد، مما أدى إلى تحذيرات بعدم المشي في المدينة ليلا.


 

ويُنظر إلى "ندرانجيتا" إلى حد كبير على أنها أقوى عصابات الجريمة المنظمة في إيطاليا،وهم متهمون بغسل الأموال والتهرب الضريبيالجنائي وتجارة المخدرات وتهريب الأسلحة.


 

تتمركز العصابة في كالابريا ، جنوب إيطاليا ، وتعتبر واحدة من أكبر وأقوى عصابات الجريمة في أوروبا ، بعد أن تجاوزت المافيا الصقليةفي العقود الأخيرة من خلال تسليم ما قيمته عشرات المليارات من اليورو من الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجآة كبري | حسن شحاتة يقود حملة إنقاذ نادي الزمالك

أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي بعد الخسارة من بيراميدز

مايوه جريء .. سارة سلامة تتعرض للانتقادات والهجوم على السوشيال ميديا

صورة أثارت الجدل .. كريم عبد الخالق يكشف حقيقة تواجد إمام عاشور في ملهى ليلي

رحل دون تجديد عقده | ميدو يكشف عن صدمة لحارس الزمالك الموهوب

تعرف علي قرار بيراميدز بشان شكوي حسين الشحات

بعد التعدي عليه وتهديده.. الشيبي يقدم بلاغا ضد حسين الشحات في النيابة|فيديو

رساله ساخرة من خالد الغندور إلى اتحاد الكرة بشأن الشحات

موضوعات متعلقة

من التجميل إلى المرض.. الصبار يسبب السرطان

الحرائق في كل مكان.. اليونان تعيش أسوأ أيامها

بركان مدمر على وشك الانفجار أسفل الحديقة الوطنية الأمريكية

كوكب غامض يصطدم بـ الأرض .. تفاصيل

نهاية محزنة.. زجاجة من مشروب الطاقة تنهي حياة مراهق

5 خطوات لـ نوم عميق خالِ من الأرق.. تعرف عليها

غير قابل للشفاء.. فيروس قاتل يحول المصابين لـ أشباح

بمقابل ضخم.. بيع أحذية نادرة من إنتاج شركة آبل في مزاد علني

ترشيحاتنا

ما هو الفجر الصادق؟.. اعرفه بـ 3 علامات ولا تصلي إلا برؤيتها

المدينة الأكثر خطورة في أوروبا.. تعرف عليها

منافس الفلاجشيب.. هاتف الشباب الأفضل من سامسونج للشراء في 2023

فضل ليلة عاشوراء .. أدركها بـ 7 أمور ودعاء مجرب

سعر سكودا اوكتافيا 2023 في مصر .. صور

كامل الوزير عن أزمة الزمالك: مفيش حال هيستمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزامنا مع احتفالات يوليو.. ثقافة البحيرة تصل بقوافلها لأبناء قرية البوصيلي

المركز الثقافي بطنطا يستضيف حفل توزيع جائزة الأديب ماهر نصر للتميز الإبداعي|صور

بسبب الهاند فري.. شاهد لحظات نجاة فتاة من الموت بأعجوبة في تركيا

طريقة عمل الآيس كريم فى المنزل

فيديو

#رأس_الساعة الأعلى تداولاً.. ماذا قالت الحكومة عن مواعيد قطع الكهرباء؟| فيديوجراف

مفاجأة.. سر عدم انقطاع الكهرباء في مراسي وقرى الساحل الشمالي

شاهد خناقة بالشوم والسلاح الأبيض في عرض البحر بالإسكندرية «فيديوجراف»

بتوجيهات من الرئيس|القوات المسلحة تشارك بثلاث طائرات شينوك لإخماد حرائق غابات اليونان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

اﻟﻤﺰﻳﺪ