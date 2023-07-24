المدينة الأكثر خطورة في أوروبا.. تعرف عليها

وُصفت مدينة صغيرة في أوروبا بأنها الأكثر خطورة في القارة بسبب استمرار الجرائم.





تقع تلك المدينة في ظل جبل إتنا ، ستجد كاتانيا ، المعروفة أيضًا باسم "المدينة السوداء" في صقلية ، وهي منطقة ابتليت بتأثير عائلات المافيا.





نتيجة لذلك ، جرائم الشوارع مثل السرقة وسرقة السيارات في ازدياد ، على الرغم من الجهود الجبارة التي تبذلها الشرطة الإيطالية لقمعهذا الارتفاع.





في وقت سابق من هذا العام ، تم نقل كميات هائلة من المخدرات قبالة سواحل كاتانيا ، حيث اكتشفت المقدمة طنين من الكوكايين تطفو فيمكان قريب.





كانت واحدة من أكبر المضبوطات في البلاد في التاريخ ، مما يشير إلى أهمية استخدام ميناء كاتانيا لعصابات المخدرات العاملة في البحرالأبيض المتوسط ، وفقًا لصحيفة ديلي إكسبرس.





واكتسبت المنطقة لقب "المدينة السوداء" بعد أن تحولت العديد من مبانيها إلى اللون الأسود من التعرض للسخام البركاني والرماد.





أصبح مظهره الغامق وثوران جبل إتنا المتكرر عامل جذب سياحي رئيسي على مر السنين، لكن الزوار بعد استهدافهم في كثير من الأحيانمن قبل عصابات الشوارع والنشالين في البلاد، مما أدى إلى تحذيرات بعدم المشي في المدينة ليلا.





ويُنظر إلى "ندرانجيتا" إلى حد كبير على أنها أقوى عصابات الجريمة المنظمة في إيطاليا،وهم متهمون بغسل الأموال والتهرب الضريبيالجنائي وتجارة المخدرات وتهريب الأسلحة.





تتمركز العصابة في كالابريا ، جنوب إيطاليا ، وتعتبر واحدة من أكبر وأقوى عصابات الجريمة في أوروبا ، بعد أن تجاوزت المافيا الصقليةفي العقود الأخيرة من خلال تسليم ما قيمته عشرات المليارات من اليورو من الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا.