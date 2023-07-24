أخبار الفن| تطورات الحالة الصحية للشاعر شوقي حجاب.. وفاة والدة إعلامي شهير

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

أحمد فؤاد سليم: الورق ضعيف وبقى عندنا فن البلطجية

حل الفنان أحمد فؤاد سليم، ضيفا على برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة on، وقال إنه بدأ التمثيل في المرحلة الابتدائية، ومدرس التاريخ كان السبب في هذا الأمر .. كان نفسي أصبح مثل الفنان أنتوني كوين، والكتب عن المسرح تملأ المكتب الخاص بى.

حمزة نمرة يكشف موعد طرح أغنيته الجديدة إسكندرية

كشف الفنان حمزة نمرة عن موعد طرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "إسكندرية"، وعبر عن تحمسه الشديد لها.

تطورات الحالة الصحية للشاعر شوقي حجاب

كشفت الفنانة سلمى صباحي، تفاصيل الحالة الصحية للشاعر شوقي حجاب، وكتبت سلمى منشور، عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”،: شوقي حجاب هو الباقي من الزمن الجميل، اللي كان فيه شعراء كبار بجد بيكتبوا للأطفال، هو مبدع شخصية بقلظ، اللي كلنا حبيناه مع ماما نجوى".

نفاد تذاكر حفل راغب علامة بمهرجان قرطاج

نفدت تذاكر حفل الفنان راغب علامة، المقام ضمن فعاليات مهرجان قرطاچ الدولي، والذي سوف يحيه يوم 5 أغسطس المقبل.

نيكول سابا: ملتزمة بلون غنائي محدد

أكدت الفنانة نيكول سابا، انها ملتزمة بلون غنائي محدد وتحافظ عليه طوال الوقت.

وفاة والدة الإعلامي علاء منصور

أعلن الاعلامي علاء منصور وفاة والدته، طالبا جميع متابعيه ومحبيه بالدعاء لها.

اليوم .. نوران أبو طالب تقدم حفلا بالمهرجان الصيفي للموسيقى

تقدم المطربة الشابة نوران أبو طالب حفلاً اليوم ، في تمام الثامنة والنصف مساء على المسرح المكشوف، وذلك استمرارا لفعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.