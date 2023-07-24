أبوس رجلك فك العمل.. صور صادمة لفيفي عبده ترقد بالسرير| شاهد

استغاثت الفنانة فيفي عبده مؤخرا من مشكلات صحية كثيرة، وصرحت بأنها تعاني من "عمل"، تسبب لها في هذه الأزمات المتتابعة.

وقالت فيفي عبده في تصريحات خلال برنامج ET بالعربي: "لأول مرة أطلع لجمهوري وأقول ارحموني، الحسد زاد عن حده معايا وتعبت، ومش عايزة أضعف وأطلع أقول لهم أنا محسودة، أنا دايما واقفة زي الأسد".

وتابعت: "أكيد مليون في المية معمول لي عمل علشان متحركش من السرير، ولو أعرف مين اللي عمله أبوس رجلك فك العمل، حرام عليك أفضل في السرير أقوم من حاجة ألاقي حاجة".

وفجر أحمد الزواوي مفاجأة باعترافه باللجوء لعلم الفلك، وما أطلق عليه تسمية "خادم"، للحصول على مستحقات مالية من الفنانة فيفي عبده، رفضت تسليمها له منذ عام 2017.

وقال أحمد الزواوي في مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث اليوم: "في طرق في إيدينا بنستغلها في حالة لما يكون لنا حق عند حد ومش عارفين نحصل عليه بالقانون ولا بالأصول"

وبالرغم من ظهور فيفي عبده علي السوشيال ميديا الا أنها لها وعكات صحية عديدة.

وانتشرت صور فيفي خلال وعكاتها الصحية التي تعرضت لها ولجأت لدخولها المستشفى.