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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الروسية: إحباط هجوم أوكراني بـ17 مسيرة على منشآت في القرم

صدى البلد

   أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم أوكراني بـ17 مسيرة على منشآت في القرم وتدميرها كلها. 


وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين،:"لقد تم إحباط محاولة نظام كييف خلال ليلة 24 يوليو الجاري لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة 17 مسيرة على منشآت في إقليم شبه جزيرة القرم، مشيرة إلى تدمير 14 مسيرة أوكرانية بواسطة منظومات الحرب الإلكترونية ،بينها 11 مسيرة تحطمت في البحر الأسود، وسقطت ثلاث طائرات على أراضي القرم. 


وأضاف البيان: "أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت ثلاث مسيرات دون وقوع إصابات نتيجة الهجوم الإرهابي". 


وقد أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الموالي لموسكو، سيرجي أكسينوف، أن قوات الدفاع الجوي وأنظمة الحرب الإلكترونية أسقطت 11 مسيرة في سماء القرم، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الاثنين إحباط محاولة لنظام كييف تنفيذ هجوم بطائرتين بدون طيار على أهداف في موسكو بفضل منظومات الحرب الإلكترونية، مشيرة إلى إسقاط الطائرتين دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.


من جهتها، أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي، العثور على آثار متفجرات في سفينة شحن أجنبية كانت في طريقها من تركيا إلى ميناء روستوف الروسي لشحن الحبوب.


وذكرت الهيئة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين- أنه لمنع الأعمال الإرهابية والتخريبية وضمان سلامة الملاحة، يعمل الأمن الفيدرالي الروسي على تطبيق جملة من إجراءات المراقبة ومعاينة السفن التي تمر عبر مضيق كيرتش.


وأوضح البيان أنه تم العثور أمس على آثار متفجرات ثنائي "نيترو تولوين وتيتريل" في سفينة شحن أجنبية كانت في طريقها من تركيا إلى ميناء روستوف لشحن الحبوب، وعليها أدلة تؤكد "حدوث تدخل لتغيير تصميم بعض الأجزاء بهيكل سفينة الشحن".


وتابع أنه في نهاية مايو كانت السفينة في ميناء "كيليا" الأوكراني، وفي يوليو دخلت ميناء توزلا التركي، حيث تم تغيير طاقم السفينة المكون من 12 مواطنا أوكرانيا، وتغيير اسم سفينة الشحن، مشددا على أن الأمن الفيدرالي الروسي منع عبور السفينة مضيق "كيرتش" لإتاحة إبحارها إلى خارج المياه الروسية في وقت لاحق.

 

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