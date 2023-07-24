محافظ أسيوط يتفقد موقع إنشاء سوق حضري بالكوم الأحمر بالبداري

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط موقع إنشاء سوق حضري للخضار والفاكهة بقرية الكوم الأحمر بمركز البداري على مساحة 20 ألف متر ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيًا من البنك الدولي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية بدعم وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ..

جاء ذلك بحضور النائب الدكتور ناصر عثمان عضو مجلس النواب ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة والمهندسة منى فرغلي مدير المكتب الفني بمديرية الإسكان والمهندس علي الشرقاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام تنفيذ مشروعات جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وعلاء الناظر ورضا خلف نائبي رئيس المركز.



حيث تفقد المحافظ ومرافقوه الموقع المقترح لإقامة السوق الحضري الذي سيضم أقسام للخضار والفاكهة التي تتميز بها قرى مركز البداري والمراكز المجاورة وبخاصة محاصيل الرمان والموالح والخضراوات.



والتقى المحافظ ومرافقوه بعض أهالي قرى مركز البداري وبعض تجار الخضر والفاكهة بالمركز وبعض المزارعين بالمركز وذلك لمناقشة تصميمات إنشاء السوق الحضري والاستماع إلى مقترحات الأهالي والتجار لتوفير الخدمات والمرافق للسوق وفقًا لأحدث المواصفات والاشتراطات الفنية.



واستعرض المحافظ – خلال اللقاء – مشروع إنشاء مجمع صناعات الرمان بمنطقة الكوم الأحمر الصناعية والتي سيجري انشائها على مساحة 40 فدان لخدمة المنطقة بالكامل ومراكز البداري وساحل سليم وأبوتيج وصدفا والفتح وخاصة التي تشتهر بزراعة محصول الرمان كما استعرض المهندس عصام القرن مقترحات تصميم مشروع السوق الحضري وكافة المرافق والخدمات التي سيتم توفرها بالمشروع.



وأشار المحافظ إلى أهمية مشروع إنشاء سوق حضري للخضر والفقاكهة على مساحة 20 ألف متر مربع بقرية الكوم الأحمر وترفيقها لخدمة زراعات الرمان والموالح والخضر والفاكهة التي تتميز بها قرى ومراكز المحافظة ويتم تصديرها لأغلب دول العالم والأسواق المحلية والخارجية مؤكدًا أهمية التعاون والتكامل بين كافة القطاعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يحقق مردود إيجابي لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة محليًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.



وأشار محافظ أسيوط إلى أن المشروعات النهائية التي سيجرى تنفيذها بالقرى والمراكز والأحياء ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تم اختيارها وفقًا لاحتياجات المواطنين والتي تتضمن "إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية" على أن يجري تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والتي تشمل في مرحلتها الحالية 7 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 555 مليون جنيه وتشمل مشروع إنشاء سوق ومجمع تجاري وإداري بمنطقة التمليك القبلي بمدينة الاربعين بحي غرب وانشاء سوق عمومي للخضار والفاكهة بمركز ومدينة البداري على مساحة 5 أفدنة وتطوير ورفع كفاءة منطقة مواقف نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط وإحلال وتجديد موقف سيارات مدينة الغنايم (الغنايم/أسيوط) على مساحة 1000 متر وإنشاء سوق حضري للباعة الجائلين بمدينة أبنوب على مساحة 550 متر وتطوير ورفع كفاءة الحارات والشوارع الضيقة بمنطقة الشيخة نفيسة وشارع نادي غرب البلد بحي غرب وإنشاء سوق ماشية بقرية الزرابي بمركز أبوتيج فضلاً عن تطوير التكتلات الاقتصادية "الرمان والنباتات الطبية العطرية" إضافة إلى عمل دراسة جدوى لإنشاء مجمع صناعات زراعية بالبداري وجاري ترفيقه من الخطة الاستثمارية بمبلغ 100 مليون جنيه إضافة إلى تدعيم المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء بمعدات وأجهزة حديثة معلنًا تقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ تلك المشروعات وتسريع وتيرة العمل لافتًا إلى أن الدولة المصرية تعمل بخطى سريعة نحو تنمية صعيد مصر فهي تضع هذ الملف على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوي التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال التطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية لتصبح قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال أنشطة البرنامج والتي تعد مكونًا أساسيًا في عملية التنمية وذلك لأهميتها فى توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو.