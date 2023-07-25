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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة المتهم بالتعدي على فنان شهير بـ سلاح أبيض في بورسعيد

صدى البلد

تنظر اليوم محكمة جنح بورسعيد محاكمة المتهم بالتعدي على الفنان إبراهيم عبد القادر، وذلك أمام منزله بنطاق حي الشرق، وذلك فيما نسب إليه من جرائم.

وكانت الأجهزة الأمنية بـ محافظة بورسعيد تمكنت من ضبط المتهم بالتعدي على الفنان الشهير، وذلك بعد تقنين الإجراءات وفحص كاميرات المراقبة، والتي تمكنت من خلالها من تحديد هويته وضبطه، وتقديمه لجهات التحقيق.


وكشف الفنان البورسعيدي إبراهيم عبد القادر أن النيابة العامة بـ محافظة بورسعيد أجرت تحقيقا موسعا مع المتهم، واستمعت إلى أقوال شهود العيان، وكذلك أقوال الفنان، وحققت مع المتهم في الجرائم التي ارتكبها، وأحالت القضية بشكل عاجل لمحكمة الجنح.

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