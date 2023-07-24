حزب «المصريين» يفتتح معرضا لبيع الكتب المدرسية بأسعار مخفضة في البحر الأحمر

نظمت أمانة حزب ”المصريين“ بالبحر الأحمر، مبادرة جديدة تحت عنوان «كتاب الخير» ضمن المبادرات الخدمية المُقدمة للأعضاء والمواطنين بالمحافظة، وانطلاقًا من الدور المجتمعي وتنفيذًا لتوجيهات المستشار حسين أبو العطا رئيس الحزب، الذي دائمًا ما ينادي بضرورة مشاركة القوى الوطنية إلى جانب الدولة في تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا في إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، إيمانًا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

مبادرة «كتاب الخير»

وقال هاني عبد السميع، أمين عام حزب ”المصريين“ بالبحر الأحمر، إن إطلاق مبادرة «كتاب الخير» بأمانة الحزب في البحر الأحمر يأتي إيمانًا من قيادات الحزب بضرورة استمرار العمل المجتمعي والتعرف على مطالب المواطنين واحتياجاتهم، والمساعدة في التخفيف عن كاهلهم، ومواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة ودعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة.

وأضاف ”عبد السميع“ خلال تصريحات صحفية، أن هذا المعرض يشمل مستلزمات المدارس من الكتب الخارجية لجميع المراحل التعليمية فضلًا عن توفير عدد من المستلزمات الدراسية بتخفيضات تصل إلى 15 %، على كافة الكتب المتواجدة بالمبادرة، وذلك من أجل دعم أولياء الأمور قبل بدء العام الدراسي الجديد مطلع أكتوبر المقبل.

وأوضح أمين عام حزب ”المصريين“ بالبحر الأحمر أن هذه الفعاليات الخدمية تأتي في إطار الدور المجتمعي للحزب من أجل دعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية في مواجهة جميع التحديات ودعم المواطن المصري وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا في مختلف المجالات، فضلًا أنها تشجع على روح العطاء والانتماء لدى كافة قطاعات المجتمع، وتضرب المثل على خدمة شعب مصر بدون تمييز.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة جيهان أحمد شوقي، أمين التنظيم، كامل زكريا، أمين عام مساعد، محمد رأفت، أمين التعليم، محمد عبد النبي، أمين العلاقات العامة، أبانوب مجدي، أمين الإعلام، إخلاص مهران، أمين العضوية، ولفيف من أعضاء حزب ”المصريين“ بالبحر الأحمر.