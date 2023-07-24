ليه ديما جماهير الزمالك متضايقة.. حازم إمام: الكرة دائما مكسب وخسارة

قال الكابتن حازم إمام لاعب نادي الزمالك سابقا، إن السنة الماضية حصل نادي الزمالك على الدوري والكأس، فالعام لماضي أداء الزمالك كان ضعيفا وأداء النادي الأهلي هذا العام كان أيضا ضعيفا فلا يوجد مبرر للهزيمة.



وأضاف إمام خلال لقائه بالاعلامية “إيمان الحصري” ببرنامج" مساء دي أم سي" المذاع على فضائية" الدي أم سي"، أن ما حدث العام الماضي من النادي الأهلي كان سخط جماهيري كبير جدا، وأن الجميع كان قائما على إدارة الأهلى، منوها إلى أن الكرة من الطبيعي المكسب والخسارة فيها.



وتمني الكابتن حازم إمام، أن يكون فريق نادي الزمالك مستعدا للبطولة أمام فرق كبيرة في البطولة العربية بالسعودية، فالكرة تحوي كل شيئ، مشيرا إلى أنه يتمني أن ينتفض لاعيبة نادي الزمالك أمام مصر والشباب.



وأوضح، إمام ان الجمهور محب دائما للاعيبة بشكل كبير و دائما ينتمي لفريقه بقوة.