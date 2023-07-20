حازم إمام vs جمال علام .. 5 أزمات تضرب اتحاد الكرة

نشب صدام جديد داخل ردهات اتحاد الكرة بين جمال علام رئيس مجلس الإدارة وحازم إمام عضو الجبلاية حول تعيين المدير الفني للاتحاد.

الصدام الجديد ظهر على السطح عندما قام اتحاد الكرة بتكليف الدكتور جمال محمد علي بمنصب المدير الفني للاتحاد.

فيما نفي حازم امام عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة الأمر جملة وتفصيلا وقال ماحصلش ومخدناش اي قرار في القصة دي .

صدام حازم امام وجمال علام رئيس اتحاد الكرة ليس الأول داخل مقر الجبلاية حول العديد من القضايا.

صدى البلد يستعرض أزمات حازم إمام وجمال علام فى ملفات اتحاد الكرة.

خلاف حازم إمام ورئيس اتحاد الكرة حول تعيين إيهاب جلال

في عام 2022 تغيب حازم إمام عن مؤتمر تقديم إيهاب جلال بعد تعيينه مديرا فنيا لمنتخب مصر الوطني على الرغم من تواجد باقي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري، في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالجبلاية.

يأتي هذا بعدما كانت قد شهدت تلك الفترة اقاويل تشير لعدم موافقة حازم إمام على تولي إيهاب جلال مهمة تدريب المنتخب المصري وتفضيله لمدرب أجنبي.

وكان جمال علام قد أكد أن السبب في تغيب حـازم إمام هو عدم ارتداء زي رسمي، قائلًا “حازم كان لابس كاجوال”.

كلاتينبرج يثير أزمة بين حازم إمام ورئيس اتحاد الكرة

نشبت أزمة عام 2022 بسبب تسمية منصب الخبير التحكيمي كلاتنبرج، بعد تعاقد اتحاد الكرة المصري معه حيث أكد اتحاد الكرة في بيان رسمي أنه سيشغل منصب رئيس لجنة الحكام قبل أن يتراجع عن هذا الأمر وهو ما أثار اللغط في الشارع الرياضي.

سبب هذا اللغط هو الخلاف بين جمال علام رئيس الاتحاد، وحازم إمام عضو المجلس، ففي الوقت الذي اتفق فيه الثعلب الصغير مع الخبير الإنجليزي على تولي ملف الحكام كاملاً، وأن يتم التغيير في اللجنة من خلال رحيل عصام عبد الفتاح واستقدام أسماء جديدة للعمل مع كلاتنبرج، إلا أن جمال علام يرفض رحيل عبد الفتاح، ويحاول الضغط على حازم إمام وكلاتنبرج لاستمراره.

ويرجع تمسك علام باستمرار عبد الفتاح إلى خوفه من تفسير رحيله حالياً على أنه استجابة لبيان النادي الأهلي الذي اشترط فيه إقالة لجنة الحكام وإلا لن يشارك في بطولتي الكأس والسوبر.

خلاف بين علام وحازم إمام حول عقوبة كهربا

فى عام 2023 دخل مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، في أزمة مع حازم إمام، عضو المجلس، بعد أن انتقد لجنة التظلمات على قرار تجميد عقوبة محمود كهربا لاعب الأهلي لما بعد معرفة نتيجة الطعن الذى قدمه الأهلي أمام محمكمة القضاء الإدارى حول عدم قانونية لجنة الانضباط التى أصدرت عقوبة كهربا بايقافه 12 مباراة.

وعاتب المجلس حازم إمام على تصريحاته، وهجومه على لجنة التظلمات التى قامت بتجميد العقوبة وشدد المجلس لحازم إمام أن تصريحاته أثارت أزمة كبيرة للمجلس، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي الذين هاجموا المجلس بشدة بعد علان حازم إمام رفضه قرار التظلمات.

أزمة قيد الزمالك



فى شهر فبراير عام 2023 شهدت الساعات الماضية حالة من الانقسام داخل اتحاد الكرة، بعد رغبة عدد من أعضاء المجلس وعلى رأسهم حازم إمام إنهاء أزمة قيد لاعبى الزمالك، خاصة بعد قبول الزمالك لطلبات وشروط اتحاد الكرة، وعدم تحويل الأزمة لخلافات شخصية بين رئيس الزمالك وأعضاء المجلس وعلى رأسهم جمال علام.

ورفض جمال علام بشكل قاطع التراجع وقيد لاعبى الزمالك.

أزمة المدير الفني لاتحاد الكرة

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، تكليف جمال محمد على مدير إدارة المدربين بمنصب القائم بأعمال المدير الفني للاتحاد خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يخطر اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة، الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بقرار تعيين جمال محمد على في منصب القائم بأعمال المدير الفني للاتحاد.

فيما نفى حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة في برنامجه الإذاعي تكليف الدكتور جمال محمد على بشغل منصب المدير الفني للجبلاية جملة وتفصيلا.

وأكد حازم إمام في تصريحاته، أن اتحاد الكرة لم يتخذ قرارا بتكليف جمال محمد علي بهذا المنصب، مؤكدا عدم مناقشة هذا الأمر في اجتماع المجلس مساء الاثنين الماضي.

على صعيد متصل رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا اعتماد التكليف الصادر من جانب اتحاد الكرة تكليف الدكتور جمال محمد على بشغل منصب المدير الفني للجبلاية.

واستند الفيفا فى رفض قرار اتحاد الكرة تكليف الدكتور جمال محمد علي بشغل منصب المدير الفني للجبلاية الي ان الاتحاد الدولي لكرة القدم يعتمد تعيين المدير الفني للجبلاية فقط ولا يعترف بالتكليف المؤقت لكونه يقوم بسداد راتب المدير الفني للجبلاية من خزينته.