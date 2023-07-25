التثبيت لم يؤت ثماره.. خبير اقتصادي: أتوقع رفع أسعار الفائدة بمصر الشهر المقبل

توقع الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع أن يواصل الفيدرالي الأمريكي سياسته النقدية التشددية في اجتماعه الوشيك واجتماع سبتمبر أيضا بواقع 25 نقطة أساس في كل مرة، مشيراً إلى أن الإقدام على مواصلة تلك الخطوة يأتي في إطار نجاح السياسة النقدية الأمريكية؛ حيث أن كافة المؤشرات الواردة من الأسواق الأوروبية والأمريكية تشير إلى نجاح السياسة النقدية في تحقيق أهدافها وعدم حدوث أزمة في ذات الوقت".

وقال مدحت نافع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :" الفيدرالي الأمريكي مطمئن أن حالة الركود التي كان يتخوف منها الكثيرين لم تحدث وحدثت بشكل طفيف جداً ومؤشرات البطالة تتراجع ومعدلات النمو الفصلية تتجه نحو التعاف كلها مؤشرات تدفع الفيدرالي الأمريكي للمضي قدماً في رفع أسعار الفائدة لتحقيق هدف كبح جماح التضخم والوصول به إلى المستهدف ".

انفلات معدلات التضخم



وعن توقعاته لاجتماع لجنة السياسة النقدية المصرية مطلع أغسطس، قال: "أتوقع أن يتجه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة مع استمرار انفلات معدلات التضخم وأن سياسة التثبيت لم تؤت أُكلها".