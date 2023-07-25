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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضربة ناهية وقاصمة.. تامر أمين عن والد الشيف بوراك: دمر حياته

خسارة الشيف بوراك
خسارة الشيف بوراك لكل ثروته من قبل والده

علق الإعلامي تامر أمين على بيع والد " الشيف بوراك" لمطعم ابنه ب ٤١ مليون دولار لمستثمر أجنبي  قائلا: " الضربة اللي بتيجي من أقرب الناس ليك بتبقي قاسمة"، فالغدر الذي يأتي من الأعداء أمرا طبيعيا، ولكن عندما يأتي من أقرب الأقرباء تصبح " صادمة وناهية وقاسمة".

 

وأوضح، أمين خلال برنامج" أخر النهار" المذاع على" فضائية النهار"، أن الشيف" بوراك" شابا صغيرا نجح في فتح مطعم وله أسلوب وطريقة، ولاكله مذاق رائع متميز،  ولافتا إلى أن بوراك دائما يقوم بتحميل فديوهات أستعراضية لوجباته الرائعة، قائلا:" ربنا فتحها عليها من وسعة و لديه ٦ فروع من مطاعمه في تركيا وفرع في دبي وأبو ظبي والدوحة وأوروبا أيضا" وأصبحت من أشعر وأغلي المطاعم الموجودة في العالم.

العين فلقت الحجر

وعلق، الإعلامي تامر أمين على ما وصل له الشيف بوراك قائلا :" العين فلقت الحجر" فهذا الصرح العملاق لمطاعم الشيف بوراك ذهبت منه فجأة، مضيفا أن والد بوراك باع كل سلاسل مطاعم بوراك بتركيا وخارج تركيا لمستثمر أجنبي ، مؤكدا أن كل هذه المطاعم بأسم والده، وأنتشرت صورة بوراك حزينا بعدما أصحب معدما تماما.

٤١ مليون دولار مستثمر أجنبي تامر امين قاسمة تركيا ٦ فروع العين فلقت الحجر دبي أبو ظبي الدوحة أغلي المطاعم

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