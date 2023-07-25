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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| تطبيق Threads كابوس للخصوصية .. وتسريبات تكشف مواصفات جبارة لمنافس آيفون

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

فئة 3 آلاف جنيه .. أرخص موبايل Realme ريلمي بمواصفات متميزة


يعد هاتف Realme C21 واحدا من أرخص هواتف شركة ريلمي الصينية حيث يقدم سعرا رخيصا للغاية، مع إمكانات جيدة تلبي الحاجات التكنولوجية الأساسية إلى جانب شاشة وكاميرا متميزة وبطارية بسعة كبيرة، ومعالج جيد.  

 

هاتف الغلابة بإمكانات الفلاجشيب.. أفضل موبايل سامسونج بأرخص سعر


يسعى الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية اقتناء هاتف بإمكانات كبيرة وقدرات عالية، ولكن دائما ما يكون سعر الهاتف هو العائق الأكبر في هذه العملية، ولكن مع تخصيص عدد من الشركات الكبيرة لهواتف متميزة بسعر أرخص ساهم بشكل كبير في سد الفجوة بين الأسعار المرتفعة والمواصفات الجيدة.

 

تطبيق Threads كابوس للخصوصية .. لهذه الأسباب عليك التخلي عنه فورا


كان Twitter تويتر هو الوجه المهيمن لمنصات التواصل الاجتماعي خاصة فيما يتعلق بمجال السياسة والأخبار والتدوين المحدود، وذلك منذ إطلاقه في عام 2006 ، لكن المشاكل التقنية والقرارات المضطربة التي اتخذها إيلون ماسك بعد الاستحواذ، والتغييرات الإدارية جعلت المستخدمين يفقدون الثقة.

 

ريلمي تكشف الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها الشبابي المميز Realme 11 4G


كشفت شركة ريلمي الصينية عن الموعد الرسمي لهاتفها المميز Realme 11 والذي سيصدر بنسخة 4G ليتناسب مع قدرات الشباب والفئة المتوسطة، وسيحصل الهاتف على عدد كبير من المواصفات الرائعة في الشاشة والكاميرا مع أداء متميز بالإضافة إلى بطارية كبيرة.

 

جربها فورا.. 3 طرق لحل مشكلة تعطل تحديث متصفح جوجل كروم


يعد الحفاظ على تحديث متصفح الإنترنت أمرًا مهمًا للغاية نظرا لأنه يعمل على إصلاح الأخطاء الفنية الموجودة في النظام، كما يعالج الثغرات الأمنية شديدة الخطورة، وأحيانا يواجه المستخدمون صعوبة عند تحديث متصفح الإنترنت، خاصة متصفح جوجل كروم.

 

وحش الهواتف الذكية.. تسريبات تكشف مواصفات جبارة لمنافس آيفون


كشفت تسريبات أن هاتف Nothing Phone (2) القادم من شركة Nothing البريطانية سيحصل على عدد من الترقيات والتحسينات الكبيرة والتي ستؤهله للمنافسة بشكل كبير مع هواتف آيفون وسامسونج القادمة، حيث سيقدم إمكانات جبارة مع سعر أقل.

 

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