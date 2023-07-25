أنا قوي .. ندوة للأطفال في مكتبة المستقبل غدا

تنظم مكتبة المستقبل ، إحدى المنصات الثقافة التابعة لجمعية مصر الجديدة ، ندوة تنمية بشرية للاطفال بعنوان ( انا قوى ) تهدف إلى إكساب الطفل الثقة بالنفس وقوة الشخصية ، تنطلق الندوة صباح غد الأربعاء بمقر المكتبة فى ١٢٣ شارع جسر السويس ، تقديم الأخصائية النفسية هدير محمد.

تتناول الدورة كيف يعبر الطفل عن نفسه ، كيف يكون شخصية قوية ، يتحكم فى غضبه ، يكون واثقا فى نفسه ، يكون مسئولا .

يقول الدكتور نبيل حلمى استاذ القانون الدولي ، ورئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة ان الثقة بالنفس وقوة الشخصية صفتان لابد أن يتواجداً في أي إنسان ناجح، سواء في التعليم أو العمل أو حتى في العلاقات الاجتماعية والأسرية. ولذلك تجد أغلب الناس يبحثون عن كيفية زيادة الثقة بالنفس، وتقوية الشخصية.



مشيرا إلى أن الشخصية القوية: هي الشخصية التي تتعامل مع المواقف والأشياء التي تحدث معها بالعقل وبالحكمة. كما يعرف البعض الشخصية القوية بأنها مدى قدرة الفرد على التحكم في نفسه وفي رغباته، ومدى الموازنة بين رغباته ورغبات الآخرين.

مؤكداً على أن الشخصية تمتلك الكثير من السمات أو علامات الثقة بالنفس وقوة الشخصية أبرزها الثقة بالنفس الهدوء قوة العزيمة والإرادة.

وفي السياق ذاته تنطلق اليوم الثلاثاء بمقر المكتبة دورة التمثيل المسرحى للاطفال

مع المخرج احمد ياسين ، تعمل الدورة على تنمية مهارات التواصل ، تعزيز الثقة بالنفس ، القدرة على التعبير عن الذات ، تنمية الإبداع والخيال ، تطوير وتنمية القدرة على التركيز ، تنمية المهارات والقدرات التمثيلية ، التدريب على الأداء التمثيلي ، تدريبات على الوقوف على المسرح ، تدريبات النفس والحركة والانفعال ، القدرة على التقييم الذاتي وتقييم الآخرين.

الحضور للأطفال من سن ٦ سنوات الى ١٥ سنة.