مجلس الأمن الروسي: البريكس لديه فرصة للعب دور رئيسي في التنمية العالمية

قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، إن دول البريكس، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، لديها فرصة للعب دور رئيسي في تشكيل أجندة التنمية العالمية.

وأضاف باتروشيف في اجتماع لممثلي الأمن العالي من دول البريكس: "أنا مقتنع بأن البريكس يمكن أن يلعب دورًا رائدًا في عملية خلق تعددية شاملة ووضع أجندة للتنمية العالمية".

وشدد باتروشيف: تعلق أهمية كبيرة على التعاون الأمني داخل دول البريكس، على أن الجمعية هي منبر رئيسي للحوار المتكافئ والبحث الجماعي عن حلول لمشاكل الأمن العالمي.

وأضاف: "على عكس حلف الناتو الذي تقوده الولايات المتحدة ، يمكن لبريكس أن يكون لها دور كبير في استقرار العلاقات الدولية"، لافتا إلى أن الاتحاد هو مثال صارخ على كيفية تنفيذ العمل الفعال بشأن المشكلات العالمية الملحة على أساس مبادئ الانفتاح والمساواة والاحترام المتبادل وعدم وجود أجندة خفية.

ووفقا لباتروشيف، تعترف دول البريكس بسيادة القانون الدولي والدور التنسيقي للأمم المتحدة، مشيرا إلى أنهم يرفضون التدخل في الشؤون الداخلية للدول المستقلة ومستعدون للدفاع عن مصالحهم الوطنية مع مراعاة القرارات السيادية للاعبين الآخرين.

وأشار إلى أن "الأزمة في النظام العالمي لا ترتبط فقط بالمخاطر ولكن أيضا بالفرص". وهكذا ، على حد قوله، فإن المزيد والمزيد من الدول تُظهر إحياء الوعي الذاتي القومي ، رافضة النموذج النيوليبرالي المفروض عليها من الخارج ، النظام الاستبدادي المهيمن للعلاقات العالمية ، وتختار سياسة مستقلة تقوم على تنميتها وتعاونها البناء.

وشدد على أن "هذا يظهر في إحجامهم عن الانضمام إلى عقوبات أحادية الجانب وتمسكهم بسياسة خارجية مستقلة".