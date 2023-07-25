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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هالة عبدالسلام تؤكد أهمية دور وكيل الإدارة التعليمية وفقا لبطاقة الوصف الوظيفي

هالة عبد السلام .
هالة عبد السلام . وكيل تعليم بورسعيد

عقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، اجتماعا موسعا بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية، استهدفت من خلاله مديري الإدارات التعليمية ووكلاءها ومديري المراحل التعليمية والموجهين العموم.

وأكدت وكيل أول الوزارة بعد ترحيبها بالحضور على أن تعليم بورسعيد يعمل كفريق عمل واحد ويتحمل كافة الصعاب لتغليب الصالح العام والارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة.

وشددت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل تعليم بورسعيد خلال الاجتماع على أهمية دور وكيل الإدارة التعليمية وفقا لبطاقة الوصف الوظيفي والتكليفات الصادرة له ومراعاة التسلسل الوظيفي لكل العاملين بالتربية والتعليم ومحاسبة المتجاوزين في هذا الشأن.

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وقالت وكيل أول الوزارة أن تعليم بورسعيد يسعى لتحقيق العدالة من خلال توزيع المعلمين على مدارس الإدارات التعليمية لحل مشكلة العجز والزيادة ببعض الإدارات التعليمية والتي تقع على عاتق موجهي العموم للمواد الدراسية.

اجتماع وكيل تعليم بورسعيد بقيادة التعليم

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ووجهت الدكتورة هالة عبد السلام مديري المراحل التعليمية بالعمل على إيجاد حلول فورية لأي مشكلات قد تطرأ بالمدارس وذلك في إطار الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 2023 – 2024.

جاء ذلك بحضور الأستاذ أحمد والي وكيل المديرية والأستاذ محمود بدوي مدير عام التعليم العام والأستاذ إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية والأستاذ الحسيني راغب مدير إدارة التوجيهات الفنية.

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