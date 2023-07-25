نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا نسب معدلات تنفيذ المشروعات بمركز أوسيم ..شاهد

تفقد أبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال الدفع النفقي لمشروع الصرف الصحي بقرية بشتيل بمركز أوسيم.
ووجه نائب محافظ الجيزة، بإنجاز الأعمال في المواعيد المحددة لدخول المشروع الخدمة الفعلية.
كما تفقد نائب المحافظ منطقة الحفرية لمتابعة تركيب بدالة لخط الصرف الصحي لاستيعاب تصرفات الصرف الصحي بالمنطقة لحين الأنتهاء من مشروعات الصرف الصحي.
ووجه نائب محافظ الجيزة، بسرعة تنفيذ الحل العاجل للقضاء علي مشكلة طفوحات الصرف الصحي ببعض شوارع منطقة الحفرية.
مشددا على تطهير شبكات الصرف الصحي لمنع حدوث تجمعات الرواسب بالشبكة وحدوث طفح بالشوارع نتيجة حدوث أنسداد بخطوط وشبكات الصرف الصحي.
رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم والمهندس هاني يسري أحمد، مدير عام شبكات الصرف الصحي ببشتيل والوراق بشركة مياه الجيزة، ومسؤلي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي
والشركة المنفذة للأعمال.