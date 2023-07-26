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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

قيادي بالحرية والتغيير: بناء جيش سوداني واحد أمر لا غنى عنه

عمر الدقير، القيادي
عمر الدقير، القيادي في قوى الحرية والتغيير السودانية

قال عمر الدقير، القيادي في قوى الحرية والتغيير السودانية ورئيس حزب المؤتمر السوداني، إنَّ الحرب القائمة في السودان جاءت نتيجة تراكمات تاريخية منذ استقلاله 1956.

 

وأضاف "الدقير" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للمجلس المركزي لـ"قوى الحرية والتغيير السودانية" المنعقد في القاهرة، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أنَّ استضافة مصر لمؤتمرنا يعكس عمق العلاقات "المصرية - السودانية".

 

وذكر أنَّ السودانيين يسعون إلى تحقيق "حياة كريمة"، والاستفادة من التجربة الحالية التي تمر بها البلاد لتأسيس وطن قوي.

 

وطالب بضرورة إقامة نظام جديد يحترم التنوع بين السودانيين، ويتصدي لكل قضايا الانتقال إلى وطن ديمقراطي وإنهاء حالة تعدد الجيوش وصولًا إلى جيش قومي واحد يخضع لمؤسسات الحكم المدني الديمقراطي.

 

وأكد القيادي في قوى الحرية والتغيير السودانية، أنَّ الحكم الفيدرالي والاعتراف بحق الأقاليم أمر مهم ضمن المرحلة الانتقالية، كما أننا منفتحون على كل المجموعات السياسية والذهاب إلى حوار شامل.

 

وشدد على ضرورة أنَّ يكون لدينا مشروع وطني نهضوي يهدف إلى إحلال السلام وحل النزاعات، فنحن نحتاج إلى العودة لنظام ديمقراطي تجرى فيه انتخابات يشارك فيها كل السودانيين.

 

اجتماعات لقيادات قوى الحرية والتغيير

 

وانطلقت في القاهرة، أمس الاثنين، اجتماعات لقيادات قوى الحرية والتغيير، والمجلس المركزي القيادي، التي تستمر على مدى يومين، لمناقشة سُبل إنهاء الحرب ومخاطبة جذور الأزمة، يأتي هذا فيما تتواصل الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع فى مدن العاصمة السودانية الخرطوم الثلاث، التي دخلت يومها الأول بعد المئة.
 

الحرية والتغيير الحرية والتغيير السودانية حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير القاهرة حياة كريمة

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