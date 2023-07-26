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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات

صدى البلد

شهدت أسعار صرف الدولار استقرارا مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم /الأربعاء/ بالبنوك المصرية. 


وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"، استقر سعر صرف الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار 30.88 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع .

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وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع .


وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية استقرارا في الشراء، وارتفاعا في البيع بقيمة 8 قروش في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجلت 33.94 جنيه للشراء و34.11 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجلت العملة الأوروبية 34.06 جنيه للشراء، و34.23 جنيه للبيع .


وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات سعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه 34.05 جنيه للشراء، و34.17 جنيه للبيع .
في حين، سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا ما بين 11 - 20 قرشا للشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل الإسترليني 39.59 جنيه للشراء، و39.80 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل الإسترليني 39.72 جنيه للشراء، و39.92 جنيه للبيع .


وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 39.56 جنيه للشراء و39.69 جنيه للبيع .


وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي سجل 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل 99.60 جنيه للشراء و100.53 جنيه للبيع - في البنك الأهلي .

 

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