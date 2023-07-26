إزالة 25 حالة تعد على أراضي حماية النيل بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم إزالة 25 حالة تعدي على أراضي تابعة لحماية النيل ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 21 للازالات التي بدأت في 8 يوليو الجاري وتستمر حتى 28 يوليو 2023 ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة للحفاظ على حقوق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية والتعاون بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية مع التنسيق والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات وفقاً للجدول الزمني المقرر دون تهاون أو تقاعس لفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها موضحاً إن تلك الحملات التي تتم تحت إشراف عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة رؤساء المراكز ونوابهم ومسئولي الازالات وممثلي جهات الولاية وبإستخدام معدات الوحدة المحلية وهو ما أسفر عن إزالة 25 حالة تعدي على اراضي حماية النيل بمساحة 711 متر مربع مباني.



كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

جدير بالذكر أن الموجة 21 للازالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية بدأت المرحلة الأولى في 29 أبريل وانتهت 19 مايو وبدأت المرحلة الثانية في 27 مايو واستمرت حتى 16 يونيو وبدأت المرحلة الثالثة والأخيرة 8 يوليو الجاري وتستمر حتى 28 يوليو 2023.