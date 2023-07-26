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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة 215 محضرا بمخالفات تموينية بالدقهلية للنيابة العامة

حملة تمونية
حملة تمونية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.


وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.


و قال محافظ الدقهليةإن  الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 215 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

. وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.. 
جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.. 
و اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن طلخا ونبروه وميت غمر وجمصة وميت سلسيل واجا والمنصورة وتمى الأمديد و السنبلاوين و بنى عبيد ومنيةالنصر وشربين والمطرية  وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن محاضر توقف عن الإنتاج ومحاضر عدم إعطاء بون صرف ومحاضر عدم وجود قائمة بيانات ومحاضر عدم وجود ميزان داخل المخبز ومحاضر عدم مطابقة للمواصفات ومحاضر ذبح خارج السلخانة ومحاضر نقص وزن ومحاضر عدم وجود شهادة صحية ومحاضر عدم إعلان عن الاسعار ومحاضر بيع بأزيد من السعر (مواد بترولية وسجائر)ومحاضر سلع غير صالحه للاستهلاك الادمى ومحاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر تجميع خبز عدد ( 1300 رغيف) ومحاضر استعمال أكياس سوداء ومحاضر سلع مجهولة المصدر و محاضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية ( تاجر تموينى) وتم التحفظ علي 3721 علبه سجائر و125 كجم لحوم بلدي و8 طن أعلاف دواجن و1طن سكر حر و1 طن سمنه و1 طن لحوم مجمدة و10 بالته عصير و8كجم أكياس سوداءوتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.. 
وأكد المحافظ على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى  وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية غير صالحة للاستهلاك محافظ الدقهلية وكيل وزارة التموين بالدقهلية وكيل وزارة التموين ميت غمر مزاولة نشاط بدون ترخيص

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