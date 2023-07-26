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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل مجلس النواب: العلاقات البرلمانية المصرية – الفيتنامية مُتميزة ووثيقة.. صور

لقاء وكيل أول مجلس
لقاء وكيل أول مجلس النواب مع نائب رئيس وزراء فيتنام

التقى المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب ، اليوم الأربعاء بتران لو كوانج نائب رئيس وزراء فيتنام والوفد المرافق له.

وفي مُستهل اللقاء، أكد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب على علاقات الصداقة المُتميزة والقواسم التاريخية المُشتركة التي تجمع مصر وفيتنام، وهو ما أسس إطاراً تاريخياً من الود والاحترام المُتبادل بين البلدين الصديقين.

وأشاد المستشار أحمد سعد الدين ، بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية – الفيتنامية على كافة الأصعدة والمستويات، مؤكداً على ضرورة استثمار هذا الزخم الإيجابي لتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات فضلاً عن تعزيز التنسيق المُشترك بين البلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المُشترك، وفي هذا الإطار، ثمن المستشار أحمد سعد الدين المواقف الفيتنامية الإيجابية والداعمة للقضايا العربية وفي مُقدمتها القضية الفلسطينية.

على الصعيد البرلماني، أكد المستشار أحمد سعد الدين على أن العلاقات البرلمانية المصرية – الفيتنامية مُتميزة ووثيقة، وهي انعكاس حقيقي للعلاقات المتميزة المصرية – الفيتنامية على الصعيدين الرسمي والشعبي، مُشيداً بتعدد زيارات الوفود البرلمانية الفيتنامية لمصر مؤخراً وما تلعبه تلك الزيارات من دور في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفيتنام خاصة على الصعيد البرلماني.

من جانبه، أكد نائب رئيس وزراء فيتنام على اعتزازه بزيارة لمصر، مؤكداً على أن مصر شريك مهم ومحوري لفيتنام في منطقة الشرق الأوسط في ضوء العلاقات المتميزة والتاريخية التي تربط البلدين.

وشدد المسئول الفيتنامي خلال اللقاء ، على حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي مع مصر على كافة الأصعدة والمستويات.

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المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب نائب رئيس وزراء فيتنام القضية الفلسطينية التعاون الثنائي

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