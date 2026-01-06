الوداع الحزين ..تفاصيل نهاية مسيرة المشجع الكونغولي مبولادينجا بالأمم الإفريقية



خسر منتخب الكونغو الديمقراطية أمام الجزائر بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية اليوم .



جاءت خسارة الكونغو الديمقراطية اليوم لتكتب نهاية مسيرة المشجع الأسطوري كوكا مبولادينجا الذي لفت كل الأنظار إليه في كأس الأمم الإفريقية الجارية .



كوكا مبولادينجا حرص على مدار 4 مباريات على الظهور واقفا لتجسيد شخصية الأسطورة الراحل لومومبا أول رئيس وزراء للكونغو الديمقراطية بعد الانفصال عن الاستـعمار البلجيكي.



كوكا مبولادينجا اشتهر خلال النسخة الحالية فقط لكنه بدأ مسيرته في التشجيع والظهور على طريقة لومومبا منذ فترة طويلة وشاهده الجمهور في أمم إفريقيا 2019 بمصر.