البيت الأبيض: الاستحواذ على جرينلاند أولوية للأمن القومي الأمريكي .. وأوروبا ترد بحزم
الرئيس السيسي خلال التهنئة بعيد الميلاد: "وصيتي لكم ألا يحاول أحد أن يفرقنا.. وقداسة البابا له تقدير خاص واحترام كبير"
رهن قرار الرئيس | محمود فوزي : مجلس النواب الجديد جاهز للانعقاد 12 يناير
منافس مصر.. كوت ديفوار تعبر بوركينا فاسو بثلاثية وتضرب موعدا مع الفراعنة
محمد أبو العينين يهنئ البابا تواضروس والشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد
عقوبة تطاير حمولة السيارة أو تساقطها على الطريق بتعديلات المرور الجديدة
محادثات بين واشنطن وكاراكاس لاستئناف تصدير النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة
موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية
محمد صلاح يقترب من رقم قياسي جديد في بطولة أمم إفريقيا.. ما هو؟
لو هتسافر .. كيفية استخراج شهادة تحركات
رياضة

الوداع الحزين ..تفاصيل نهاية مسيرة المشجع الكونغولي مبولادينجا بالأمم الإفريقية

حسام الحارتي


خسر منتخب الكونغو الديمقراطية أمام الجزائر بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية اليوم .


جاءت خسارة الكونغو الديمقراطية اليوم لتكتب نهاية مسيرة المشجع الأسطوري كوكا مبولادينجا الذي لفت كل الأنظار إليه في كأس الأمم الإفريقية الجارية .


كوكا مبولادينجا حرص على مدار 4 مباريات على الظهور واقفا لتجسيد شخصية الأسطورة الراحل لومومبا أول رئيس وزراء للكونغو الديمقراطية بعد الانفصال عن الاستـعمار البلجيكي.


كوكا مبولادينجا اشتهر خلال النسخة الحالية فقط لكنه بدأ مسيرته في التشجيع والظهور على طريقة لومومبا منذ فترة طويلة وشاهده الجمهور في أمم إفريقيا 2019 بمصر.

الكونغو الكونغو الديمقراطية أمم افريقيا أخبار الرياضة

