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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تعرف على موعد ومكان جنازة الشاعر شوقي حجاب

الشاعر شوقي حجاب
الشاعر شوقي حجاب

رحل عن عالمنا اليوم، الشاعر الكبير شوقي حجاب، عن عمر ناهز الـ77 عاماً، بعد صراع مع المرض.

كشف الدكتور أشرف زكي عن تشيع جثمان الراحل عصر اليوم الأربعاء من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

الشاعر شوقي حجاب

ولد شوقي حجاب، في 7 أغسطس 1946، وهو شاعر ومخرج مصري، ولد في المطرية - الدقهلية، تربى في كنف أب أزهري كان يكتب الشعر ويقتني الكتب ويعشق الثقافة، وأم متعلمة تقرأ وتمتلك خيالاً خصباً وتراثاً من الأمثلة الشعبية والحواديت والحكايات.

تعلم شوقي حجاب عروض الشعر على يد والده وتعرف على مكتبته، وقد ساعده على الاتجاه لكتابة الشعر كل من أبيه وأخيه الأكبر الشاعر المعروف سيد حجاب، ورغم كتابته الشعر والأغنية للكبار، إلا أن الكتابة للطفل لها النصيب الأكبر في اهتماماته، وتميز إبداعه في مجال البرامج والدراما التلفزيونية وكذلك في مسرح الطفل، درس أيضا الاخراج بمعهد السينما ومارسه.

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بعد وفاته اليوم.. شوقي حجاب مبتكر شخصيتي "بقلظ" و"كوكي كاك"

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وكتب شوقي حجاب معظم أغانيه من الفلكلور الشعبي وكان من أوائل من أبدعوا للأطفال في التليفزيون المصرى، وبتكر شخصية "بقلظ" مع كل من الراحلة سلوى حجازي والإعلامية نجوى إبراهيم، وأيضًا شخصية "كوكي كاك".

حصل شوقي حجاب على جائزة الدولة التقديرية في الآداب في 2021، وفي عام 2019 وضمن مشروع لإصدار عدد من أعماله الشعرية، أصدر الشاعر شوقي حجاب ديوانين ضمن "مسدسات شوقي حجاب" في دورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والديوانين هما "هيلا حب وغرام" و"ناس من زمن تاني"، وصدرا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

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