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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة حالة تعدى على مسطحات مائية تابعة لولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات بدمياط

ازاله تعديات
ازاله تعديات

أشارت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إلى استمرار حملات الموجة ال٢١ فى مرحلتها الثالثة والتى بدأت فى ٨ يوليو الجارى ،  لافتة الى إزالة حالة تعدى على مسطحات مائية تابعة لولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكيةعلى مساحة ٢٩ فدان و ١٢ قيراط و١٣ سهم بدمياط ،حيث جاء ذلك خلال الحملة المُنفذة اليوم.

وفى السياق ذاته ،، أكدت " المحافظ " استمرار تلك الجهود لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال الموجة، مشيرة إلى أنه تم إزالة ٥٥حالة تعدى على أملاك الدولة بمناطق مختلفة على مساحة ٤٥٣٨ م٢  منذ انطلاق تلك المرحلة ، هذا إلى جانب إزالة حالتى تعدى تابعتين لولاية الثروة السمكية على مساحة ٥٩فدان و١٢ قيراط و١٣ سهم.

فيما وقد ذكرت " المحافظ " أنه يتم متابعة الموقف الخاص بهذا الملف بشكل دورى ، مؤكدة على أهمية التنسيق بين كافة الجهات لنجاح تلك الجهود لاسترداد أملاك الدولة ومنع اى حالات تعدى عليها وايضا الحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن ..

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دمياط الثروة السمكية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الحفاظ على الرقعة الزراعية املاك الدولة الموجة الـ٢١ تطبيق القانون

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