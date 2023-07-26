بفستان قصير من الأمام وطويل من الخلف.. روبي تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

شاركت النجمة روبي فيديو جديد لها وهي تحي أحد الحفلات، وشاركت الفيديو مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة ناعمة وجذابة.

تفاصيل إطلالة النجمة روبي

وظهرت روبي بفستان باللون السكري قصير من الأمام وطويل من الخلف، وبكشكشة وبقصة مميزة من منطقة البطن.

وقامت روبي بترك خصلات شعرها بتسريحة انسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

واختارت روبي لمسات ناعمة من المكياج، فقد اختارت الكحل الاسود والماسكر، والآي شادو بالوان ترابيةمع احمر شفاه باللون الكشميري، وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها.

ولم تتكلف روبي في إرتداء الإكسسورات وقد اكتفت الظهور بإطلالة بسيطة وناعمة.

روبي