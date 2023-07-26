موبكو للأسمدة تقرر تأسيس شركة لإنتاج الهيدروجين الأخضر

وافق مجلس إدارة شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، على تأسيس شركة جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، واستخدامه في تصنيع الأمونيا الخضراء.

وأشارت موبكو للأسمدة في بيان لإدارة البورصة، إلى أن الشركة المزمع تأسيسها ستكون بالتعاون مع شركة ساكتك النرويجية، والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات “إيكم”.

واوضحت موبكو للأسمدة أنه جار تحديد نسب ومبلغ المساهمة في رأسمال الشركة الجديدة.



وحققت شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، صافي ربح بلغ 2.45 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل 2.08 مليار جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر إلى 5.08 مليار جنيه، مقابل 4.21 مليار جينه خلال الربع نفسه من العام الماضي.