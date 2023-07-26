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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دخول مايا دياب المستشفى في إصابتها بـ تسمم حاد

مايا دياب
مايا دياب

أعلنت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن إلغاء حفلها المقرر في سوريا بسبب تعرضها لحالة صحية طارئة.

وكتبت عبر "تويتر":"أعتذر من الجمهور السوري والقيّمين على مهرجان "روزا داماس" عن إحياء الحفل المقرر غدا ٢٧ تموز بسبب تسمم حاد تعرضت له ودخول المستشفى بسببه... بتمنى التقي فيكم قريبًا جدًا وبظروف أفضل. كل الحب".

وكانت قد احتفلت الفنانة مايا دياب بيوم عيد الأم، ونشرت جلسة تصوير جديدة برفقه والدتها وابنتها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتبت مايا دياب في تويتة لها: “الأم.. حيثُ تبدأ الحياة وحيثُ تنتهي الحياة.. ‏والباقي تفاصيل ممتعة ⁧‫#عيد_الأم‬⁩”.

على جانب آخر، تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فيديوهات من الحفل للنجوم مايا دياب وفارس كرم وراغب علامة وهم يرقصون ويغنون معا. 

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ظهرت مايا دياب في فيديو ترقص مع راغب علامة على أنغام أغنية "شيك شاك شوك" و"الغزالة رايقة". 

يشار إلى أن آخر أغنيات مايا دياب كانت "حلو ده" كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.

وطرحت مايا دياب مؤخرا أحدث كليباتها الغنائية بعنوان "ديالي" باللهجة المغربية لأول مرة.

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