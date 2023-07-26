عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت تعزي السعودية بعد سقوط طائرة عسكرية

ارشيفي
ارشيفي

بعث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي  الشيخ أحمد الفهد ببرقية تعزية إلى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان.

ووفق صحيفة الراي الكويتية؛ فقد أعرب الفهد عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية أثناء قيامها بمهمةٍ تدريبية بخميس مشيط، مبتهلا إلى الباري جل وعلا أن يتغمد شهداء هذا الحادث الأليم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء

وكان  المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودي  العميد الركن تركي المالكي، قد صرح بسقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (ف-15 اس ايه) أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.

وأشار العميد المالكي، إلى استشهاد طاقم الطائرة ـ رحمهما الله ـ، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

واختتم العميد المالكي تصريحه، بأن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.
 

مصرع طاقمها.. سقوط طائرة مقاتلة سعودية أثناء مهمة تدريبية بخميس مشيط

السعودية.. إجراء عاجل من الدفاع المدني في مشعر منى لاستقبال الحجاج

تركي المالكي خميس مشيط سقوط طائرة مقاتلة طائرة عسكرية قاعدة الملك خالد وزير الدفاع السعودي وزير الدفاع الكويتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الأهلي.. فسخ عقد إمام عاشور وإيقاف كهربا وحسين الشحات مهدد بالحبس

حقيقة وفاة شيرين بأزمة قلبية .. ورسالة خاصة من حسام حبيب

هل يقصد "من النيل للفرات"؟| "وشم" باللغة العبرية على ذراع عضو بجهاز نادي بيراميدز.. القصة الكاملة

الحبس في انتظار لاعب بيراميدز| مفاجأة.. حسين الشحات يلجأ للقضاء ضد الشيبي.. اتهامات خطيرة

12 مباراة| إعلامي: إيقاف كهربا عن اللعب بجميع مسابقات الكرة خلال أيام

مش بتتكلم| رد فعل مريب من ابنة شيرين بعد شائعة وفاة والدتها

تقرير المراقب يقلب الموازين| الشيبي غلطان والشحات استحق عقوبة مخففة لهذا السبب

مبلغ خرافي.. فيوتشر يوافق على بيع نجمه إلى الزمالك

موضوعات متعلقة

مندوب السعودية الدائم لدى الجامعة العربية يقدم أوراق اعتماده للأمين العام

السعودية.. ضبط 693 كجم من الحشيش في 3 عمليات أمنية بعسير

ترشيحاتنا

على غرار أمريكا.. قطر ترفع سعر الفائدة بـ25 نقطة

موقع جغرافي وإمكانيات بشرية|الدكتور عمرو الديب يكشف دور مصر في خطط روسيا.. فيديو

بيان عاجل من الفيدرالي الأمريكي بعد رفع أسعار الفائدة

موعد تاسوعاء وعاشوراء.. نجى الله فيه سيدنا موسى وقومه من فرعون

قرارات ثورية في الأهلي| الخطيب يعيد "قاذفة الصواريخ" ورحيل نجم الفريق.. وحقيقة بيع الشحات

بعد قرار أمريكا .. الإمارات ترفع سعر الفائدة إلى 5.40%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلاص اتلغت | القصة الكاملة لأزمة حفل ترافيس سكوت في الأهرامات

سؤال وقح لقائدة منتخب المغرب يدفع BBC للاعتذار.. ماذا قال المراسل ؟

أعراض تؤكد إصابة الدجاج بالاحتباس الحراري

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء جوز الهند؟

فيديو

الرئيس السيسي يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين .. فيديو

من النيل للفرات.. وشم عبري على ذراع عضو بجهاز نادي بيراميدز| ما حكايته؟

فيها سم قاتل.. القومي لعلوم البحار يحذر من تناول هذه الأسماك |فيديوجراف

نتيجة الثانوية العامة | خطوات الحصول عليها ونسب النجاح الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ