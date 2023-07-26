الكويت تعزي السعودية بعد سقوط طائرة عسكرية

بعث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد الفهد ببرقية تعزية إلى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان.

ووفق صحيفة الراي الكويتية؛ فقد أعرب الفهد عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية أثناء قيامها بمهمةٍ تدريبية بخميس مشيط، مبتهلا إلى الباري جل وعلا أن يتغمد شهداء هذا الحادث الأليم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودي العميد الركن تركي المالكي، قد صرح بسقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (ف-15 اس ايه) أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.

وأشار العميد المالكي، إلى استشهاد طاقم الطائرة ـ رحمهما الله ـ، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

واختتم العميد المالكي تصريحه، بأن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.

