تفاصيل إلغاء حفل ترافيس سكوت في الأهرامات.. فيديو

أعلن الدكتور محمد عبدالله، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، إلغاء حفل ترافيس سكوت في الأهرامات من جانب الشركة المنظمة حفاظا على أرواح المواطنين.



وأشار المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إلى أن النقابة تأكدت من سقوط وفيات وجرحى في حفلات سابقة للمطرب العالمي، مضيفا أن المطرب كان يحرض، الحاضرين على اختراق الحواجز مما يعرضهم للأخطار.



ولفت إلى أن القضاء الأمريكي حكم على ترافيس سكوت عام 2015 بأنه غير منضبط ومشاغب، مؤكدا أن النقابة كان لديهم هاجس وخوف من فقد أي أرواح.



واعتبر الدكتور محمد عبدالله، إلغاء الحفل انتصار لنقابة المهن الموسيقية، مؤكدا أن الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين كان يشعر بالضيق بعد تعرضه لسهام النقد، إلا أنه تحمل وواجه.



وكشف أن مجلس النقابة برئاسة النقيب أصدر قرارا بإجراء تحقيق فوري لمعرفة من أصدر ترخيص حفل المطرب دون التأكد من خلفية ترافيس سكوت، وتم توقيع عقوبات مغلظة ضد المتسبب في ذلك.



وأردف أنه تم رصد ميزانية لإنشاء وحدة تكنولوجية متكاملة لمعرفة تفاصيل حفلات أي مطرب قادم من الخارج قبل إقامة أي حفل في مصر.

