عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا : محاولات الغرب عرقلة القمة الأفريقية الروسية باءت بالفشل

صدى البلد

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن كل محاولات الدول الغربية لعرقلة عقد القمة الروسية الإفريقية الثانية في بطرسبورج، باءت بالفشل.


وأضاف بوغدانوف في حديث لوكالة أنباء تاس، الذي يشغل كذلك منصب الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا: "لقد فشلت كل هذه المحاولات بشكل قاطع".


وشدد المسئول الروسي على أن عدد المشاركين في هذه القمة ليس أقل من القمة الأولى، حوالي 20 شخصية من المقام الأول، وهناك عدد كبير فعلا من المقام الثاني.

وتابع بوغدانوف: "نحن لا نفرض أي شيء على أي أحد. وعلى عكس الغرب، نحن نحترم المساواة في السيادة بين الدول، على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة".

كما قال نائب الوزير: "يتذكر الأصدقاء الأفارقة مساعدتنا خلال نيلهم الاستقلال وإقامة الدولة. والوضع الحالي لعلاقاتنا هو عمل حقيقي يقوم على مبادئ المعاملة بالمثل والحوار المتكافئ".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الساعات الأشد سخونة قربت احذروا».. الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس اليوم

صيف طبيعي .. الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة على مصر

بشرى لعشاق الأهلي.. شوبير يكشف تطوراً جديداً في صفقة المغربي رضا سليم

الأزمة مستمرة.. عقوبة جديدة تنتظر حسين الشحات الأسبوع المقبل بسبب ضرب الشيبي

الأزمات لا تنتهي بميت عقبة.. أوسوريو يهدد بفسخ عقده مع الزمالك| تفاصيل

قرار مفاجئ من جنش نحو عودته للزمالك الموسم المقبل

فرج عامر يعلن انضمام مهاجم جديد إلى الأهلي .. تفاصيل

«اشتري قبل فوات الأوان» | مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد الشهادات الدولارية

ترشيحاتنا

طقس أغسطس مفاجأة| حرارة شديدة على القاهرة اليوم.. وتحذير لسكان هذه المناطق

عاجل.. وزير خارجية النيجر يعين نفسه رئيسًا للحكومة ويدعو للتعبئة لمقاومة الانقلاب

بعد عزله من منصبه.. وزير خارجية النيجر يؤكد شرعية الرئيس المعزول

العظمى تتخطى 43.. تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن الـ48 ساعة القادمة|فيديو

بعد زيادة الفائدة الأمريكية.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب عالميا

«جين ليم» رائدة علم السعادة في زيارة لمصر .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل العاشورة المصرية والحجازية.. صور

علاج الكوليسترول بكل أنواعه حتى الوراثي

لعلاج سموم المعدة.. ماذا تفعل حبوب الكركم للجسم؟

تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين| لا تخرجوا من المنازل في هذه الأوقات

فيديو

الدنيا معدش فيها أمان.. انفصال البلوجر دالا المهندس يثير ضجة على الفيسبوك

الرئيس السيسي يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين .. فيديو

من النيل للفرات.. وشم عبري على ذراع عضو بجهاز نادي بيراميدز| ما حكايته؟

فيها سم قاتل.. القومي لعلوم البحار يحذر من تناول هذه الأسماك |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ