روسيا : محاولات الغرب عرقلة القمة الأفريقية الروسية باءت بالفشل

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن كل محاولات الدول الغربية لعرقلة عقد القمة الروسية الإفريقية الثانية في بطرسبورج، باءت بالفشل.



وأضاف بوغدانوف في حديث لوكالة أنباء تاس، الذي يشغل كذلك منصب الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا: "لقد فشلت كل هذه المحاولات بشكل قاطع".



وشدد المسئول الروسي على أن عدد المشاركين في هذه القمة ليس أقل من القمة الأولى، حوالي 20 شخصية من المقام الأول، وهناك عدد كبير فعلا من المقام الثاني.

وتابع بوغدانوف: "نحن لا نفرض أي شيء على أي أحد. وعلى عكس الغرب، نحن نحترم المساواة في السيادة بين الدول، على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة".

كما قال نائب الوزير: "يتذكر الأصدقاء الأفارقة مساعدتنا خلال نيلهم الاستقلال وإقامة الدولة. والوضع الحالي لعلاقاتنا هو عمل حقيقي يقوم على مبادئ المعاملة بالمثل والحوار المتكافئ".